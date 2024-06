Bocholt schnappt sich Riedel

Gut einen Monat nach seinem angekündigten Abschied vom SV Waldhof Mannheim hat Julian Riedel beim 1. FC Bocholt unterschrieben. Der 32-jährige Abwehrspieler, der 23-mal in der 2. Bundesliga (für Hansa Rostock und Erzgebirge Aue) und für Bayer 04 Leverkusen sogar einmal in der Europa League auflief, erklärt in einer Meldung: "Ich wollte nach der Zeit in Mannheim wieder näher in meine Region in NRW kommen, da ich sehr heimat- und familienverbunden bin. Ich kenne die Regionalliga aus meiner Zeit bei Bayer Leverkusen II, habe sie seitdem immer verfolgt und so kam auch der 1. FC Bocholt auf meinen Radar." Sein neuer Trainer Björn Mehnert erwartet, dass Riedel aufgrund seiner Erfahrung und sportlichen Qualität sofort eine Führungsrolle einnehmen kann.