Bocholt schlägt SVR: Münster wieder Spitzenreiter - Aachen gewinnt spät

14. Spieltag in der Regionalliga West: Preußen Münster kehrte nach einem 6:1 bei Fortuna Düsseldorf II an die Tabellenspitze zurück, während der SV Rödinghausen zeitgleich dem 1. FC Bocholt spät unterlag. Spät erfolgreich war auch Alemannia Aachen beim Verfolgerduell gegen den SV Lippstadt. Rot-Weiß Oberhausen verspielte gegen Rot Weiss Ahlen eine Führung und verlor.

Der SC Preußen Münster führt die Regionalliga West wieder an. Durch ein 6:1- Schützenfest bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf zogen die Adlerträger wieder an Rödinghausen vorbei. Münster sorgte bereits nach wenigen Minuten für klare Verhältnisse. Erst traf Lorenz per Freistoß (8.), dann legte Wooten per Doppelschlag nach. Zuerst traf er im Anschluss an eine Ecke (18.), ehe er kurz darauf eine Teklab-Ablage nur noch einschieben musste (24.). Bis zur Pause hätte Münster noch weiter erhöhen können, ließ aber einiges liegen. Nach der Pause stellten die Preußen ihr Zielfernrohr wieder etwas besser ein. Bouchama erhöhte wiederum auf Vorarbeit von Teklab auf 4:0 (66.). Wegkamp sorgte mit einem Doppelpack (80., 90.) für den Endstand. Zwischenzeitlich erzielte Göckan zumindest den Ehrentreffer (74.).

Der SV Rödinghausen kam gegen den 1. FC Bocholt nur schwer in Fahrt. Riemer kassierte zudem nach einem Foulspiel eine frühe Rote Karte (21.). Zwar wehrte sich der SVR nach Kräften und war selbst in Unterzahl nicht das unbedingt schlechtere Team, Torgefahr strahlte die Rump-Elf mit einem Spieler weniger allerdings nur selten aus. Aber auch bei den Gästen gab es Steigerungspotenzial. So dauerte es schließlich bis kurz vor Schluss, ehe Bocholt dank Fakhro doch noch die Punkte vom geschassten Primus entführte (87.).

Auch im Verfolgerduell zwischen Alemannia Aachen und dem SV Lippstadt sah es lange Zeit nach einem torlosen Remis aus. Erst in den Schlusssekunden gelang der entscheidende Treffer. In den Minuten davor erweckte die Alemannia den gefährlicheren Eindruck. In der 23. Minute lag den Gastgebern der Torjubel erstmals auf den Lippen. Schmitts Abschluss wurde jedoch eben noch so von der Linie gekratzt. Kurz nach der Pause wurde es erneut laut am Tivoli. Oeßwein bediente Korzuschek, der den Innenpfosten traf. Im Nachschuss scheiterte Schwermann an Balkenhoff. Nach einer Stunde war dann das Tempo bei den Platzherren ein bisschen raus. Lippstadt kam etwas besser ins Spiel und zu einigen Halbchancen. Erfolg brachte keine davon. Als vieles auf ein 0:0 hindeutete, schlug TSV-Goalgetter Mause doch noch zu, als er sich einen Diagonalball angelte und diesen stramm in die lange Ecke zum Sieg für die Kaiserstädter verwertete (86.).

Wuppertal arbeitet sich hoch

Für Rot-Weiß Oberhausen gab es derweil den nächsten Dämpfer. Die Kleeblätter verloren gegen Rot Weiss Ahlen ihr zweites Spiel in Serie. Dabei schien die Terranova-Truppe zunächst in die Spur zurückzufinden. Özturk verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter zur RWO-Führung. Die Gastgeber schafften es aber nicht zu erhöhen und kassierten unglücklich den Ausgleich. Klaß lenkte eine Hereingabe über die eigene Linie (40.). Oberhausen hätte noch vor der Pause zurückschlagen können, der Querbalken stand jedoch im Weg. Die Gäste kamen dann frischer aus der Kabine. Joker Dej traf von knapp außerhalb des Strafraums zur Gästeführung (70.). Bulut legte eine knappe Viertelstunde später nach, nachdem sich RWO-Torwart Davari bei einer Flanke verschätzt hatte. Der Anschluss in der Nachspielzeit durch Dorow kam letztlich zu spät, um Zählbares im Stadion am Niederrhein zu behalten.

Auch Schalke 04 II ging nicht mit der vollen Punktausbeute aus dem Spieltag. Gegen den SC Wiedenbrück reichte es nur zu einem 1:1. Die Kicker aus der Knappenschmiede lagen durch Ivans Blitzstart aus der 4. Minuten zwar lange Zeit in Führung. Ein unkluges Foul von Albutat, der Fehler im Strafraum zu Boden stieß, kostete S04 allerdings in den Schlusssekunden die drei Zähler. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte Lohmar kompromisslos zum Endstand.

Von den Ergebnissen der Konkurrenz profitierend, schob sich der Wuppertaler SV nach seinem dritten Ligasieg in Folge auf den 4. Tabellenplatz. Gegen Düren stellte die Dogan-Elf schon in Durchgang eins die Weichen. Müller brachte sein Team bereits nach vier Minuten in die Spur. Güler legte kurz vor der Pause Treffer zwei nach (44.). Davon erholte sich der Aufsteiger nicht mehr, der damit nun seit fünf Spielen auf Zählbares wartet.

Keine Besserung für Wattenscheid und Straelen in Sicht

Kurze Zeit zumindest kratzte die SG Wattenscheid am Samstag in Siegen beim 1. FC Kaan-Marienborn am zweiten Sieg in Serie. Yildiz' Führungstreffer, der eine zu kurze Abwehr aufnahm und sehenswert in den Winkel schlenzte (62.), hatte aber nur fünf Minuten bestand. Tsuda lauerte bei einem Eckball am zweiten Pfosten und sorgte frei für den Käner Ausgleich im Aufsteigerduell. In der Schlussphase drehten die Gastgeber schließlich völlig verdient die Begegnung, benötigten dazu aber einen Strafstoß, den Pazurek nach Foul an Schauerte zum 2:1-Siegtreffer verwandelte (89.). Damit bleibt die Lage im Keller für Wattenscheid weiter äußerst prekär, während sich die Gastgeber wieder etwas von der Gefahrenzone absetzen können.

Apropos prekär: Besserung ist auch für den SV Straelen nicht in Sicht. Das Schlusslicht musste sich auch im Heimspiel gegen Fortuna Köln geschlagen geben. Den Tagestreffer erzielte Willms in Minute 40.

Sonntags steht dann noch Abstiegskampf zwischen dem 1. FC Köln II und Borussia Mönchengladbach II auf dem Programm.