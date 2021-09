Bocholt schießt sich den Frust von der Seele - Baumberg hält mit und hadert

In der Oberliga Niederrhein bleibt Schonnebeck an der Spitze. Während Bocholt den TSV Meerbusch in die Krise schießt, verpasst Baumberg den sehnlichst erwarteten Befreiungsschlag gegen den TVD Velbert.

Nach dem vermeidbaren 2:2 in der Vorwoche beim 1. FC Kleve war der 1. FC Bocholt am 3. Spieltag auf Wiedergutmachungstour beim punktlosen TSV Meerbusch. Nach 90 Minuten durften die Gäste einen 7:1-Kantersieg bejubeln. Dass es am Ende so deutlich werden würde, ahnte zu Beginn der Partie aber niemand. Denn den bis dahin noch punktlosen Hausherren merkte man ihre Rolle als Underdog gegen klar favorisierte Bocholter überhaupt nicht an - im Gegenteil. Die Anfangsphase gehörte ganz klar der Heimelf. Nach acht Minuten belohnte diese sich auch mit dem verdienten 1:0-Führungstreffer durch Goto und hatte wenig später sogar die Chance auf das 2:0. Boldt wuchtete das Leder aber deutlich über den Gäste-Kasten. Nach einer halben Stunde legte der FCB einen Schalter um und zeigten sich höchst effizient. Zunächst erzielte Platzek das 1:1 (30.), ehe Bugla (38.) und Lorch (45.+1) noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Nach dem Seitenwechsel nahm das Schützenfest seinen Lauf und spätestens durch die Treffer von Bugla (55.) und Platzek (61.) waren die letzten Hoffnungen des Kellerkindes beseitigt. Kurz vor Schluss schraubten Lipinski (75. Foulelfmeter) und Hashimoto (85.) das Ergebnis in die Höhe. Während der FC Bocholt nach dem 7:1-Auswärtssieg nun auf Tabellenrang drei springt, rutscht der TSV von Platz 19 auf Platz 22.

Das Maß aller Dinge in der Oberliga Niederrhein bleibt aber weiterhin die SpVg Schonnebeck, die auch am 3. Spieltag ohne Punktverlust und damit Tabellenführer bleibt. Gegen die DJK Teutonia St. Tönis stand am Ende ein ungefährdeter 3:0-Erfolg auf der Agenda. Marwin Studtrucker brachte die Schwalben bereits nach 16 Minuten auf Kurs. Noch vor der Pause konnte Küper die Führung der Hausherren ausbauen, um ein mögliches Aufbäumen der Gäste nach dem Seitenwechsel vorzeitig zu unterbinden. In Durchgang zwei plätscherte die Partie vor sich hin. Erst in der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung als Barra auf 3:0 erhöhte (90.+3) und den perfekten Saisonstart der SpVg besiegelte.

Weit weg von einem ungefährdeten Sieg war dagegen der TVD Velbert, der, wie die SpVg Schonnebeck, ohne Punktverlust in die Saison gestartet war. Mit den Sportfreunden Baumberg wartete ein ernstzunehmender Gegner, der allerdings immer noch auf seinen allerersten Punkt wartete. Über nahezu die komplette Spielzeit schien das Baumberger Tor wie zugenagelt. So scheiterten Schikowski, di Gaetano und Kluft vergeblich an Sportfreunde-Keeper Klaas. Als in der zweiten Halbzeit trotz vieler hochkarätiger Chancen keine Tore folgten griff Bleckmann nach 88. Minuten zur Brechstange und beförderte den Ball über die Linie. Dem späten Gegentreffer hatten die Baumberger nichts mehr entgegenzusetzen, womit es beim etwas glücklichen 1:0 für Velbert blieb. Durch den Auswärtssieg bleibt auch der TVD Velbert ohne Punktverlust, wohingegen die Sportfreunde weiterhin gänzlich ohne Punkt bleiben.

TuRU Düsseldorf holt ersten Dreier - SW Essen gewinnt Mittelfeldduell

Im Keller empfing der noch punktlose TV Jahn Hiesfeld die noch sieglose TuRU Düsseldorf. Nach einer wilden Schlussphase mit zwei Roten Karten gingen die Düsseldorfer am Ende als Sieger vom Platz. Tepe und Onishi hatten den Weg zum ersten Saisonsieg für die die Turn- und Rasensport Union mit ihren Treffern in der 24. und 47 Minute früh geebnet. Als Uzun in der 66. Minute jedoch den Anschlusstreffer erzielte, witterten die Hausherren ihren ersten Zähler der noch jungen Spielzeit. Es folgte ein ruppige und heiß umkämpfte Schlussphase. Kurz vor Schluss sahen Addai und Erginer nach einer Meinungsverschiedenheit die glattrote Karte. Doch auch im Zehn-gegen-Zehn schleppten die Düsseldorfer das Ergebnis über die Zeit und siegten am Ende mit 2:1.

Beim SC Union Nettetal hat sich der ETB Schwarz-Weiß Essen in Unterzahl zum Auswärtssieg gekämpft. Die Essener erwischten einen Blitzstart und gingen bereits nach zwei Zeigerumdrehungen in Führung. Neuzugang Merzagua scheiterte aus kurzer Entfernung an Keeper Möhker, doch Cissé war zur Stelle und schob aus elf Metern in das verwaiste Tor ein. In der 39. Minute hatten die heimischen Fans schon den Torschrei auf den Lippen, als Yavuz frei vor Gästekeeper Jaschin zum Abschluss kam. Der Torhüter reagierte aber stark. Kurz vor der Pause schwächte ETB-Defensivspieler Bünyamin Sahin seine Mannschaft, als er nach einem Foulspiel im Sechzehner die Rote Karte sah. Den fälligen Strafstoß verwandelte Zitzen zum 1:1-Pausenstand. Vom Ausgleichstreffer und der Roten Karte zeigten sich die Gäste aber unbeeindruckt und waren bei Kontern stets gefährlich. In der 92. Spielminute gab es dann kein Halten mehr bei Spielern, Trainern und den mitgereisten ETB-Anhängern, als Cissé nach einem Konter das 2:1 für die Gäste erzielte. Keine 40 Sekunden später erzielte Walter sogar noch das vielumjubelte 3:1 (90.+3), wobei es letztlich auch blieb.

Im Tabellenmittelfeld sorgte der 1. FC Kleve, wie schon in der Vorwoche beim 1. FC Bocholt, für den ersten Punktverlust der SSVg Velbert. Der Tabellenvierte und der Tabellenachte trennten sich 0:0. Ebenfalls ohne Sieger endeten die Partien zwischen dem SC Velbert und dem 1. FC Monheim (1:1), dem Cronenberger SC und dem FC Kray (2:2) und dem SC Düsseldorf West und der SpVgg Sterkrade-Nord (2:2). Außerdem gewann Ratingen 04/19 auswärts bei den Sportfreunden Niederwenigern mit 3:0 und der VfB 03 Hilden feierte einen 3:1 Heimsieg gegen den 1. FC Mönchengladbach.