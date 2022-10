Bocholt: Mvibudulu "ein Gewinn" - Bleibt John in Doppelfunktion?

Seine Comeback-Qualitäten stellte der 1. FC Bocholt in Mönchengladbach eindrucksvoll unter Beweis. Trotz eines 0:2- und eines späten 2:3-Rückstands sicherte sich der Aufsteiger zumindest noch einen Zähler. Stephane Mvibudulu, Neuzugang von der BSG Chemie Leipzig, markierte bei seinem zweiten Einsatz sein erstes Tor zum Endstand.

Bleibt er in Doppelfunktion? Marcus John stand zuletzt auch als Trainer beim 1. FC Bocholt an der Seitenlinie. IMAGO/Fotografie73

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

"Mit seiner Schnelligkeit und seiner Ballbehauptung ist Stephane ein absoluter Gewinn für uns", freut sich Bocholts Trainer und Sportlicher Leiter Marcus John (48), der eine Tätigkeit in Doppelfunktion über die Winterpause hinaus nicht mehr ausschließen möchte.

Wettbewerbsübergreifend ist Bocholt nun seit drei Spielen ungeschlagen. Zuletzt hatten die Bocholter im Niederrheinpokal auswärts den SV Straelen (3:2) ausgeschaltet. Nun kommt es am Samstag zum Wiedersehen im Kellerduell, diesmal in Bocholt. Torjäger Marcel Platzek (32) fehlt weiter, soll aber nach seinem Muskelbündelriss in den kommenden Tagen mit Lauftraining beginnen.

Hoffnung haben die "Schwatten" auch noch auf die Chance, sportlich um drei Punkte gegen Fortuna Köln kämpfen zu können. Womöglich noch in dieser Woche könnte der Verband die Entscheidung treffen, ob die ausgefallene Partie demnächst nachgeholt oder wegen der (eventuell zu späten) Absage für die Gäste aus Köln gewertet wird.

"Wir können dokumentieren, dass alle Kriterien für die Absage ordnungsgemäß eingehalten wurden. Daher bin ich guter Dinge, dass die Begegnung sportlich auf dem grünen Rasen entschieden wird", sagt John.