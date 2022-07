Bocholt muss mehrere Monate auf Windmüller verzichten - Suche nach Ersatz läuft

Gino Windmüller (33) wird dem 1. FC Bocholt mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der Neuzugang vom VfR Aalen zog sich einen Sehnenriss im Fuß zu.

Aufsteiger 1. FC Bocholt hat sich von der Verpflichtung Gino Windmüllers einiges erhofft. Die gewünschte Verstärkung für die Regionalliga West wird der 33-jährige Innenverteidiger aber vorerst nicht sein. Windmüller zog sich einen Sehnenriss im Fuß zu, wie der Verein in einer Meldung bekannt gab, und wird für längere Zeit verletzt nicht zur Verfügung stehen. "Der Ausfall von Gino ist für uns natürlich ein Schock. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Dabei werden wir aber nichts überstürzen und ihm die Zeit lassen, die er braucht", erklärt Bocholts sportlicher Leiter Marcus John.

Cheftrainer Jan Winking ist trotz der langen Ausfalldauer davon überzeugt, dass Windmüller in dieser Saison noch eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann. "Wir alle wünschen Gino, dass er schnell wieder fit wird. Er kennt die Liga in- und auswendig und wird uns in der Saison mit seiner Erfahrung sicher noch sehr helfen."

Noch in dieser Woche soll der Neuzugang aus Aalen operiert werden. Fehlen wird er dem Aufsteiger, der sein Auftaktspiel bei Mitaufsteiger Düren 1:3 verlor, anschließend wohl mindestens drei bis vier Monate. Auch deshalb beschäftigt sich der Verein mit einem möglichen Ersatz. Bis zum Transferschluss Ende August soll noch ein Innenverteidiger verpflichtet werden, bestätigt der sportliche Leiter.