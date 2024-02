Bocholt krallt sich Patzler aus Wuppertal

Der Wuppertaler SV und Torwart Sebastian Patzler gehen getrennte Wege. In der laufenden Saison stand der 33-Jährige noch 16-mal für den WSV zwischen den Pfosten. Kurz nach der Vertragsauflösung wurde auch schon der neue Klub des gebürtigen Berliners bekannt: Es geht zu Spitzenreiter 1. FC Bocholt. Auch wenn Lucas Fox wohl weiterhin die Nummer 1 beim FC bleiben wird, hat Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch festgestellt: "Sebastian ist sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn für unseren Verein. Mit seiner Erfahrung wird er das Niveau in unserem Torwart-Team noch einmal anheben. Zudem weiß er um die Situation, dass Lucas Fox unsere Nummer 1 ist. Trotzdem wollte er den Wechsel zu uns unbedingt vollziehen, was seine Charakterstärke unter Beweis stellt." Patzler ist übrigens nicht der einzige neue Torwart: Vom SV Straelen wechselt Lennart Brandes (20) an den Hünting.