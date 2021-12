Bocholt: Kampfansage nach 5:0-Sieg - SSVg Velbert überwintert ungeschlagen

Die SSVg Velbert hat es dank des 1:0 im Spitzenspiel gegen den VfB 03 Hilden geschafft, ungeschlagen in die Winterpause zu gehen. Doch der 1. FC Bocholt ist nahezu ähnlich gut drauf und schickte nach dem 5:0 gegen den SC Velbert eine verbale Grußbotschaft an den Spitzenreiter.

Bei der SSVg Velbert steht die Null, und sie steht genau in der für sie richtigen Spalte der Tabelle, nämlich in der der Niederlagen. Auch der Tabellenzweite VfB 03 Hilden fand am Freitag kein Rezept, um das Dogan-Team zu stürzen. Anfangs war Velbert allerdings defensiv stark beschäftigt, Torwart Lenz zeigte sich jedoch in bestechender Form. In der 24. Minute war es dann auf der anderen Seite passiert: Urban schlug eine lange Flanke in die Hildener Hälfte, Kaya war am schnellsten und schoss frei vor VfB-Schlussmann Lenze zum 1:0 ein. Dank einer guten Defensivarbeit konnte Velbert den phasenweise druckvollen Gästen den Zahn ziehen und den 910 Zuschauern den Heimsieg als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen.

Neuer erster Verfolger der SSVg ist nun der 1. FC Bocholt. Der hatte es auch mit Velbert zu tun, und zwar mit dem SC Velbert, der tief im Tabellenkeller steht. Der FCB ließ auch gar nichts anbrennen, schon in der 14. Minute köpfte Toptorjäger Platzek eine präzise Schumacher-Flanke zum 1:0 ein. Sechs Zeigerumdrehungen später zeigte Grund, über wieviel Gefühl er im linken Fuß verfügt: Nach schneller Kombination lief Grund auf den Strafraum zu und lupfte aus gut 20 Metern den Ball butterweich in die Maschen. Auch wenn die Fußballgeschichte reich an sensationellen Aufholjagden ist, aber mit dem 3:0 durch einen von Beckert verwandelten Foulelfmeter in der 23. Minute war eigentlich klar, wer an diesem Samstag die Punkte behält. Der Abstauber von Wakamiya nach exakt einer halben Stunde zum 4:0 untermauerte das nur noch. Den letzten Akt der Bocholter Tor-Oper steuerte Ferlings mit seinem abgefälschtem Schuss zum 5:0 bei (56.). Beide Trainer sprachen nach dem Spiel von einem auch in der Höhe verdienten Sieg. Heimtrainer Jan Winking nahm bereits Spitzenreiter SSVg Velbert ins Visier: "Wir werden 2022 Vollgas geben und alles tun, um Velbert noch einzuholen."

Big-Point für TuRU Düsseldorf

Da jeder Punkt mit in Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde genommen wird, zählt unten wie oben jedes Spiel. Doch lodert der Kampf um einen Platz unter den ersten Elf ganz besonders, denn diese Teams dürfen im kommenden Jahr um den Aufstieg spielen, wenngleich in manchen Fällen der Abstand zu Platz eins so groß ist, dass man immerhin frühzeitig den Klassenerhalt bejubeln kann. Zurück zur Aktualität und zum Rennen rund um den Strich: Hier sprang die TuRU Düsseldorf wieder in die begehrte Zone. Ein Treffer von Klefisch in der 63. Minute gab auswärts bei der DJK Teutonia St. Tönis den Ausschlag. Für die Heimelf eine bittere Pille, beträgt der Rückstand auf Platz elf nun schon acht Punkte.

Relativ komfortabel in der ersten Hälfte eingenistet haben sich der TVD Velbert und Ratingen 04/19. Velbert bezwang den FSV Duisburg mit 3:1. Wer bis zur 80. Minute schon zum Parkplatz stiefelte, der wird sich verwundert die Augen reiben, denn beim Anbruch der letzten zehn Minuten stand es noch 0:0. Dann lenkte Duisburgs Kayaoglu eine Fagasinski-Hereingabe ins eigene Tor (81.), ehe fünf Minuten später Fagasinksi seinen Mitspieler Gaetano fand, der auf 2:0 stellte. Unglücksrabe Kayaoglu machte es mit seinem Treffer ins richtige Tor in der 89. Minute nochmal kurz spannend, doch in der Nachspielzeit war Gaetano erneut zur Stelle.

Kray hofft auf neuen Elan

Die Ratinger erledigten ihre Auswärtsaufgabe beim FC Kray mit Bravour. Von Beginn stand die Defensive geordnet und vorne besorgte Misumi in der 24. Minute die Führung. Da musste Krays Luka Bosnjak kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit schon einen Sonntagsschuss in den Winkel auspacken, um Ratingens weiße Weste zu beflecken. Aber der von Kray erhoffte Rückenwind drehte sich und blies dem Essener Stadtteilklub ungemütlich ins Gesicht: Demircan verwandelte in der 50. Minute einen direkten Freistoß zur erneuten Ratinger Führung. Dieses Ergebnis hatte bis weit in die Schlussphase Bestand, ehe das alte Prinzip "die einen drücken und die anderen kontern" eine Neuauflage erfuhr. Ari (85.) und Ilbay (86.) nutzten zwei Tempogegenstöße für die Treffer zum 3:1 und 4:1. Der FCK ist damit zehn Zähler von der Aufstiegsrunde entfernt. Trainer Damien Apfeld war hinterher enttäuscht: "Der Gegner hat es mit seiner individuellen Qualität fast über die gesamte Spieldauer geschafft, unsere Schwächen aufzudecken. Wir sind vom Beginn an nicht ins Spiel gekommen, haben Ratingen den Ball überlassen und waren im Umschaltspiel nicht konsequent genug." Jetzt wollen sich Apfeld und seine Mannen erstmal schütteln: "Für uns ist es gut, nun in die Winterpause zu kommen, einige Stellschrauben drehen zu können und dann mit vollem Elan Anfang 2022 wieder anzugreifen."

Im Duell zweier heißer Aufstiegsrundenkandidaten kam zwischen den Sportfreunden Baumberg und der SpVg Schonnebeck ein 2:2 heraus. Eine gefühlte Niederlage für Baumberg, denn erst in der dritten Minute der Nachspielzeit buchte Bloch den Schonnebeckern den Punkt aufs Konto. Auch der SC Düsseldorf-West und der Cronenberger SC trennten sich unentschieden (1:1), während beim 1. FC Kleve (5:1 nach frühem 0:1-Rückstand gegen den TV Jahn Hiesfeld) und beim TSV Meerbusch (3:0 gegen die Sportfreunde Niederwenigern) klare Heimsiege auf dem Programm standen.

Am Sonntag gab die SpVgg Sterkrade-Nord die rote Laterne an den FSV Duisburg weiter. Sterkrade-Nord schlug im Kellerduell den 1. FC Mönchengladbach mit 1:0. Schon früh erzielte El-Dorr den Treffer des Tages, als er Doppelpass mit Cuhaci spielte und dann flach versenkte (11.). Mönchengladbach ging dezimiert in die Schlussphase, weil Caraj nach einer Tätlichkeit Rot sah (74.).