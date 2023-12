Bocholt holt Hirschberger aus Düsseldorf

Der 1. FC Bocholt verstärkt seinen Kader für das Titelrennen. Wie der Tabellenführer der Regionalliga West am Donnerstag vermeldete, wechselt Nicolas Hirschberger zur Winterpause an den Hünting. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der U 23 von Fortuna Düsseldorf, für die er in der laufenden Runde 15 Spiele (1 Tor) bestritten hat. "Er ist ein sehr variabler Spieler, der verschiedene Positionen im Mittelfeld bekleiden und seine Mitspieler gut in Szene setzen kann. Zudem ist Nicolas sehr fleißig, laufstark und beidfüßig", freut sich Trainer Dietmar Hirsch auf den ersten Winter-Neuzugang, dessen Arbeitspapier zunächst bis einschließlich Juni 2025 laufen wird.