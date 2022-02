Bocholt angelt sich 18-jähriges Nachwuchstalent aus Japan

Der 1. FC Bocholt hat sich kurz vor dem Ende der Transferperiode noch die Dienste des 18-jährigen Kohei Nakano gesichert. Der Japaner wechselt vom Profiteam Cerezo Osaka ins Westmünsterland.

Kohei Nakano versucht sein Glück in Deutschland. Der 18-jährige Japaner kommt von Cerezo Osaka nach Bocholt. Monika Gajdzik

Der 1. FC Bocholt hat wenige Stunden vor Ende der Transferperiode noch einmal auf dem internationalen Transfermarkt zugeschlagen. Aus Japan wechselt der 18-jährige Kohei Nakano vom Profiklub Cerezo Osaka zum Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein. Das Nachwuchstalent unterschreibt zunächst einen Vertrag bis Ende Juni 2023.

Cheftrainer Jan Winking ist zufrieden und erfreut, dass der internationale Wechsel über die Bühne ging: "Kohei hat im Training einen starken Eindruck hinterlassen. Er hat eine feine Technik, läuft ohne Ende und kann die Zweikämpfe sehr aggressiv und sauber führen. Für uns stand deswegen sehr schnell fest, dass wir ihn verpflichten wollen", so Bocholts Coach, der aus dem Schwärmen kaum rauskommt. Nakano, der eigentlich noch in der U 19 zum Einsatz kommen darf, spiele bereits einen sehr reifen Fußball und behaupte sich auf diesem Niveau. "Mit ihm können wir einen weiteren Spieler behutsam aufbauen, der aber bei seinen Möglichkeiten auch direkt durch die Decke gehen kann", so Winkings Einschätzung.

Der 1,72 Meter große Nakano, der bereits in den beiden Testspielen gegen De Graafschaap (0:6) und SV Dorsten-Hardt (2:1) als Gastspieler mitwirkte, erhält die Rückennummer 19.