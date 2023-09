Boccia statt Ballarbeit: Kovac erklärt seine Auszeit

Seit Dienstag ist Niko Kovac in Wolfsburg zurück auf dem Trainingsplatz. Der VfL-Coach hatte sich in der Länderspielpause eine Auszeit gegönnt - um nun erholt "zwei Brocken" aus dem Weg räumen zu können.

Niko Kovac ist wieder da. Der 51-Jährige hatte sich während der Bundesligapause selbst einen Kurzurlaub gegönnt, nun will er am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem VfL Wolfsburg mit einem Heimsieg über Union Berlin den guten Start in der Bundesliga nach zwei Siegen aus drei Spielen veredeln.

Da es anschließend für sein Team zu Borussia Dortmund geht, sieht der Trainer "zwei Brocken" vor der Brust. Eine Herausforderung für sein Team, aber zugleich die Chance, sich in der Tabelle "nach oben zu hangeln".

Es war schon wichtig, dass ich ein bisschen runterkommen und das Privatleben genießen konnte. Niko Kovac

Mit einem erholten Coach an der Seitenlinie. Für ein paar Tage hatte sich Kovac wie auch andere Mitglieder des Staffs rausgenommen, die Trainingsarbeit in die Hände seiner Assistenten Robert Kovac und Aaron Briggs gelegt. Zwölf Nationalspieler waren unterwegs, die Trainingsgruppe in Wolfsburg entsprechend kleiner. "Deswegen haben wir uns eine kleine Auszeit gegönnt", so der Coach.

Boccia, "ein superschöner Sport"

Familie und Freizeit standen auf dem Programm, per Video schaute sich der Fußballlehrer aus der Ferne auch mal eine Einheit an, versuchte aber dennoch, den Kopf freizubekommen. "Wir Trainer denken 24/7 nach und arbeiten, stehen unter Druck, persönlich und von außen", erklärt Kovac, dessen Familie ihn nicht nach Wolfsburg begleitet hat. "Es war schon wichtig, dass ich ein bisschen runterkommen und das Privatleben ein bisschen genießen konnte."

Wie er das tat? Er verbrachte viel Zeit mit seinen Lieben, traf Freunde, spielte Boccia -"ein superschöner Sport". Und ein Ausgleich zum Alltagsstress, der ihn schnell wieder einholen wird. Schwere Aufgaben warten auf den VfL, für den er "wieder frisch sein möchte", um "wieder mit 100 Prozent Energie in die nächsten vier Spiele" zu gehen.

Wimmer und Wind sind angeschlagen und traten kürzer

Ob er dies gegen Union mit seiner stärksten Elf tun kann, ist noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Patrick Wimmer war zuletzt erkrankt und plagte sich mit muskulären Problemen herum, er trat nach der Rückkehr von den Länderspielen ebenso kürzer wie Torjäger Jonas Wind, dem die Achillessehne zu schaffen macht. "Ich hoffe", sagt Kovac, "dass das bis zum Spiel behoben ist."