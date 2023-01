Bobic: "Wir müssen jetzt liefern"

Das Fehlen von Kapitän Marvin Plattenhardt (fehlende Corona-Impfung) und die Bänderverletzung von Chidera Ejuke waren die einzigen Wermutstropfen im Hertha-Trainingslager in Florida. Coach Sandro Schwarz zieht eine positive Bilanz des arbeitsreichen Camps.

"Vor allem, was die physischen Komponenten betrifft, haben wir einen sehr guten Eindruck hinterlassen", sagte Hertha-Trainer Schwarz nach den elf intensiven Tagen in der IMG Academy in Bradenton über die Vorbereitung auf die ausstehenden 19 Ligaspiele, die es für Hertha gleich zu Beginn mit den Duellen in Bochum (21.1.), gegen Wolfsburg (24.1.) und dem Derby gegen Union (28.1.) in sich haben. "Inhaltlich haben wir im ersten Block an unserem Offensivspiel gearbeitet, hintenraus an den Abläufen in der Defensive. Alles in allem haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, mit viel Fleiß abgearbeitet."

Auch Fredi Bobic, der Geschäftsführer Sport, zeigte sich angetan von den Umfängen und den Inhalten: "Wenn ich sehe, wie die Jungs gearbeitet haben, war das sehr konzentriert und intensiv." Und das fokussiert, aber in gelöster Atmosphäre - obschon Platz 15 abermals eine Rückrunde im Abstiegskampf für das Team verheißt, das sich im Mai 2022 erst über den Relegationsumweg gegen Zweitligist Hamburger SV die weitere Zugehörigkeit zum deutschen Fußball-Oberhaus gesichert hatte. "Das ist der schmale Grat, auf dem wir uns bewegen", erklärte Schwarz, der nach der Rückkehr am Sonntag den Montag frei gibt und am Dienstag zum ersten Training in der neuen Woche bittet.

"Wollen Freude haben und gleichzeitig Höchstleistung abrufen"

"Wir wollen Freude haben, das auch vermitteln und gleichzeitig Höchstleistung abrufen, konzentriert sein und den Fokus auf dem Platz haben. Wir kennen die Tabelle. Damit gehen wir ganz seriös um, ohne aber ferngesteuert herumzulaufen und uns zu fragen, was hier gerade passiert. Wir treten selbstbewusst auf - mit dem Wissen, was wir auf dem Schläger haben. Genauso gehen wir in die neue Woche und freuen uns auf den VfL Bochum."

Beim nur einen Punkt entfernten Tabellen-Siebzehnten geht es am Samstag - ohne den gelbgesperrten Dodi Lukebakio und den verletzten Chidera Ejuke (Bänderverletzung im Knie) - darum, den Schwung der Vorbereitung mitzunehmen. Jene drei Testspielgegner, gegen die Hertha im Trainingslager gewann, waren allesamt unterklassig (3:0 Club de Lyon, 7:1 The Villages SC, 7:0 SIMA Montverde Academy). Der einzige echte Härtetest - gegen den 15-fachen kolumbianischen Meister Millonarios FC - endete 2:2.

Für die Hertha ist jedes Spiel ein Endspiel

Dennoch zeigte sich die Offensivabteilung rund um Mittelstürmer Wilfried Kanga, der Selbstbewusstsein versprüht, und die nach Verletzungspausen wieder zur Verfügung stehenden Stevan Jovetic und Jessic Ngankam recht durchschlagskräftig. "Unsere Offensivspieler haben in diesem Trainingslager viel getroffen, das ist wichtig fürs Selbstvertrauen", sagte Bobic, der weiter Luft nach oben sieht. "In den Testspielen gab es Phasen, die mir richtig gut gefallen haben, aber auch Phasen, die mir nicht gefallen haben. Wir wollen aktiv spielen, das sieht man in allen Bereichen. Wir müssen noch ein bisschen klarer werden im letzten Drittel."

Das bleibt wie schon im Herbst der Kernauftrag ans Team, das sich künftig öfter belohnen will als in der bisherigen Saison. Die erste Saisonhälfte habe "sich ein bisschen komisch angefühlt, die Leistungen passten nicht zum Punkteschnitt", sagte Bobic am Ende des Bradenton-Camps. "Daran müssen wir arbeiten. Wir wissen, wie brutal die Bundesliga ist. Uns ist es komplett bewusst. Wir sagen nicht, alles ist super. Wir müssen jetzt liefern. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Aber wir haben ein gutes Gefühl." Und in Bochum am Samstag gleich ein richtungsweisendes Spiel.