Bobic warnt Füllkrug vor Wechsel - und würde seinen Rekord gerne abtreten

Fredi Bobic wurde einst mit 17 Toren Torschützenkönig - jetzt könnten Niclas Füllkrug sogar 16 reichen. Bobic über seinen "Rekord", die Ausbildung in Deutschland und ob er Füllkrug zum Wechsel rät.

Niclas Füllkrug (li.) will wie Fredi Bobic 1996 die kicker-Torjägerkanone gewinnen - egal, mit wie vielen Treffern. imago images (2)

Die Lage ist schon ein wenig paradox: Niclas Füllkrug steuert kurz vor dem Saisonende klar auf die kicker-Torjägerkanone zu, hat aber erst 16-mal getroffen. Vor einem Jahr wäre er mit dieser Ausbeute nach 31 Spieltagen nur Sechster gewesen. Fällt nun sogar ein Rekord?

In fast 60 Jahren Bundesliga-Geschichte reichten zweimal 17 Tore, um Torschützenkönig zu werden: 1989 teilten sich Thomas Allofs (1. FC Köln) und Roland Wohlfarth (FC Bayern) die Trophäe, 1996 war Fredi Bobic allein vorn. Der damalige Torjäger des VfB Stuttgart hätte nichts dagegen, in wenigen Wochen abgelöst zu werden.

"Ich bin nicht erpicht darauf, den Rekord für immer zu behalten", sagte der heute 51-Jährige dem SID. "Rekorde sollen ja auch gebrochen werden - und das gilt für beide Richtungen. Ich habe damals wegen einer Knieoperation nur 26 Spiele gemacht und konnte ja nichts dafür, dass die anderen auch nicht mehr getroffen haben. Dabei waren mit Jürgen Klinsmann, meinem Teamkollegen Giovane Elber und Sean Dundee illustre Namen hinter mir. Das war ein lustiges 'Wettschießen' am letzten Spieltag."

Auch Füllkrug wird seit Wochen durch Wadenprobleme ausgebremst und steht ebenfalls erst bei 26 Einsätzen. Auch am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gastspiel bei RB Leipzig fehlt er erneut. "Er ist eine echte Neun, wie ich sie mag", urteilt Bobic über den Nationalspieler. "Für seine Verhältnisse macht er das überragend."

Mehr sei für die ganze Bundesliga aber gerade einfach nicht drin. "Dass die Torjägerkanone diese Saison mit so wenig Toren weggeht, überrascht mich nicht. Mit Erling Haaland und Robert Lewandowski hat die Bundesliga zwei absolute Top-Angreifer verloren, die einem Klub locker 30 Tore garantieren. Und es wurde kein adäquater Ersatz geholt. Die Bundesliga hat keinen Weltklasse-Stürmer mehr, das muss man so klar sagen."

Bobic über Füllkrug: "Bei Werder passt alles zu ihm"

Bobic, Anfang des Jahres als Sport-Geschäftsführer bei Hertha BSC beurlaubt und immer wieder mit einer Funktion beim DFB in Verbindung gebracht, fordert: "Wir sollten in Deutschland mal wieder echte Neuner ausbilden - und nicht nur falsche Neuner. Diese Entwicklung, dass in den vergangenen Jahren nicht mehr auf echte Mittelstürmer gesetzt wurde, macht sich jetzt bemerkbar."

Nicht zuletzt deshalb konnte Füllkrug zum Nationalspieler und WM-Fahrer reifen. Auch für die EM im kommenden Jahr ist er nach sechs Toren in sechs Länderspielen ein Hoffnungsträger - offen ist allerdings, ob er dann noch das Werder-Trikot trägt. "Ein Jahr vor der Heim-EM sollte er sich einen möglichen Vereinswechsel sehr gut überlegen", warnt Bobic. "Bei Werder passt alles zu ihm, er kann seine Stärken ausspielen. Jeder kennt seine Laufwege, alle wissen, wie sie ihn anspielen müssen. So etwas ist ganz wichtig. Es besteht die Gefahr, dass das bei einem neuen Klub nicht der Fall ist."