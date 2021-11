Bobic über Leverkusen: "Ich weiß, dass sie schlagbar sind"

Der Rasen ist ramponiert, der Kapitän fehlt gesperrt, aber der Blick in die jüngere Vergangenheit nährt die Hoffnung: Hertha BSC will am Sonntag Bayer Leverkusen nicht nur ärgern, sondern aufs Kreuz legen.

"Wir wissen, was die können. Und die wissen, was wir können", sagte Hertha-Coach Pal Dardai in der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. Der kommende Gegner habe "viele gute, schnelle Spieler", so der Ungar. "Wenn sie Räume zum Umschalten haben, wird es schwierig."

Herthas starke jüngste Bilanz gegen Bayer

Ähnlich kompakt bleiben wie im vergangenen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) und mit Ball noch besser das eigene Spiel durchbringen - das ist Herthas Ziel gegen einen Kontrahenten, der den Berlinern zuletzt lag. In den jüngsten vier Duellen mit Bayer Leverkusen kassierte Hertha kein Gegentor. Das ist angesichts der vor allem in der Offensive angesiedelten individuellen Klasse der Werkself eine herausragende Bilanz, die Hertha Mut macht für die Partie am Sonntag. "Viele sehen diese Mannschaft gern Fußball spielen, auch ich", unterstrich Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. "Sie haben viel Tempo und viele richtig gute Fußballer dabei. Aber ich weiß, dass sie schlagbar sind."

Dardai: " ... dann können wir alle schlagen"

Dardai, mit der Trainingswoche vollauf zufrieden ("Bis jetzt läuft alles nach Plan."), verwies wie so oft auf die Tagesform: "Bei Hertha BSC ist die Tagesform wichtig und dass die Spieler die ganze Trainingswoche gesund bleiben. Tagesform, Fitness, Konzentration - dann können wir alle schlagen."

Im Spiel vor Wochenfrist bei der TSG Hoffenheim (0:2) hatten mehrere Profis die nötige Tagesform nicht, allen voran der indisponierte Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik und Abwehrchef Dedryck Boyata. Zeefuik dürfte sich gegen Leverkusen auf der Bank wiederfinden, Kapitän Boyata wurde nach seiner Roten Karte von Sinsheim vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt. Auf einen Einspruch gegen das Urteil verzichtete sein Klub. "Wir haben es zähneknirschend akzeptiert", sagte Bobic. "Man muss immer die Erfolgsaussichten abwägen." Für den belgischen Nationalspieler soll in der Innenverteidigung Marton Dardai ins Team rücken, auf der linken Abwehrseite der wie Dardai gegen Hoffenheim wegen muskulärer Beschwerden kurzfristig ausgefallene Marvin Plattenhardt starten. Damit wird der in Sinsheim links aufgebotene Routinier Peter Pekarik frei für seine angestammte rechte Seite - und dürfte Zeefuik verdrängen.

Dardai: "Für mich ist es ein sehr wichtiges Spiel"

An der Bedeutung der Begegnung nach einer bisher sehr wechselhaften Saison ließ Coach Dardai am Freitag keine Zweifel: "Für mich ist es ein sehr wichtiges Spiel. Schaffen wir etwas Schönes, haben wir gute Karten bis Weihnachten."

In der anstehenden Länderspielpause wird der arg ramponierte Rasen des Olympiastadions ausgetauscht. Am Donnerstagabend hatte Lokalrivale Union sein Conference-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) bei Dauerregen auf dem zunehmend tieferen Geläuf absolviert. Unions Mittelfeldspieler Rani Khedira hatte nach der Partie von einem "beschissenen Platz" gesprochen. Bobic klang am Freitag recht gelassen bei diesem Thema: "Wir waren noch nicht im Stadion, aber man konnte es im Fernsehen sehen. Der Rasen wird schon bespielbar sein - wahrscheinlich so wie zu der Zeit, als Pal und ich noch gekickt haben. Das geht schon klar." Die Olympiastadion GmbH als Betreibergesellschaft verkündete am Freitag: "Wir arbeiten auf Hochtouren daran, dass das Sonntagsspiel zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen ordentlich über die Bühne gehen kann." Das erste Heimspiel auf dem neuen Untergrund wird Hertha dann am 27. November gegen den FC Augsburg austragen.