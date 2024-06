Bobic über DFB-Chancen: "Es gewinnt nie die beste Elf"

Beim letzten deutschen EM-Titel 1996 war Fredi Bobic Teil des deutschen Kaders. Im aktuellen Podcast kicker Daily erklärt er, was ihn am aktuellen Team an die damalige Mannschaft erinnert - und was ihn skeptisch stimmt.

Absolvierte 1996 drei Spiele von Beginn an: Fredi Bobic. IMAGO/Team 2