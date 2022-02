Bobic sieht "zwei verschiedene Spiele" und stärkt Korkut

Beim 1:6 gegen Leipzig hat Hertha BSC lange Zeit ein gutes Spiel gemacht - doch nach einem Platzverweis für Marc Oliver Kempf folgte der Bruch. Trotzdem nahm Manager Fredi Bobic im Nachgang Trainer Tayfun Korkut in Schutz.

Am Ende ergab sich Hertha BSC seinem Schicksal. Gegenwehr, ein Aufbäumen, ein Jetzt-erst-recht, all das war nicht mehr zu sehen, nachdem Leipzig in Person von Christopher Nkunku aus elf Metern das 2:1 erzielt hatte (64.). Die Berliner ließen RB nun gewähren und handelten sich in der letzten halben Stunde des Spiels vier weitere Gegentore ein (67., 74., 81., 88.).

Zur Wahrheit gehörte allerdings auch: Angesichts der Leipziger Klasse war es für Hertha nicht weniger als eine Mammutaufgabe, als Marc Oliver Kempf nach einer Notbremse gegen Nkunku Rot gesehen hatte (62.).

Er macht das so, wie man sich das vorstellt. Fredi Bobic über Tayfun Korkut

"Dass wir brutal enttäuscht sind, ist klar", sagte Fredi Bobic nach der Partie am DAZN-Mikrofon und nannte dann das Resultat "Wahnsinn". Herthas Manager hatte "zwei verschiedene Spiele" gesehen - "bis zum 2:1 und nach dem 2:1".

Tatsächlich hatten die Berliner das Duell eine Stunde lang vollkommen offen gehalten. Mehr noch: Sie hätten das 0:1 durch Benjamin Henrichs (20.) schon vor der Pause egalisieren können (23., 44.), und als Stevan Jovetic das 1:1 gelungen war (48.), da war Hertha gar dem Führungstreffer nahe, doch der Torschütze ließ zwei weitere gute Möglichkeiten aus (50., 54.).

Bobic: "Wir jammern nicht"

Vor dem Hintergrund der Personallage war es durchaus bemerkenswert, wie tapfer sich die Berliner schlugen - schließlich hatten sie vor der Partie sechs weitere Corona-Fälle vermelden müssen. "Da ist normaler Trainingsrhythmus nicht gegeben", sagte Bobic, "aber wir jammern nicht."

Eine löbliche Haltung, doch zum Erfolg führte Herthas Standhaftigkeit nicht. Das 1:6 gegen Leipzig war das siebte Pflichtspiel in diesem Jahr - und das siebte ohne Sieg. Bobics Vertrauen in Trainer Tayfun Korkut ist dennoch ungebrochen. Das betonte er auch am Sonntagabend. Auf die Frage, wie er den Coach im Alltag wahrnehme, sagte Herthas Manager: "Sehr klar, im richtigen Ton mit den Jungs umgehend. Er macht das so, wie man sich das in dieser Situation vorstellt: null Aktionismus, sondern ganz klarer Plan."

Gegen Leipzig ging dieser Plan auf, allerdings nur bis Minute 62. Dann zog Kempf unten auf dem Rasen gegen Nkunku die Notbremse - und oben auf der Tribüne sah Bobic auf einmal ein anderes Spiel.