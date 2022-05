Bobic: "Müssen zusehen, dass wir die PS auf die Straße bekommen"

Bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC Berlin resümierte Geschäftsführer Fredi Bobic die missratene Saison des Hauptstadtclubs und sah dennoch positiv in die Zukunft.

Knapp fünfeinhalb Stunden hatte Fredi Bobic am Sonntag auf dem Vorstands-Podium in der Messehalle 20 auf seinem Platz gesessen und sich die Mitgliederversammlung seines Arbeitgebers angeschaut. Als der Geschäftsführer Sport von Hertha BSC schließlich ans Rednerpult trat, gab er sich reumütig. "Ich fühle mich schuldig", sagte der 50-Jährige den 2810 anwesenden Mitgliedern, "wir haben nicht geliefert". Bobic zog bei seiner Rückschau auf die gerade abgelaufene Spielzeit 2021/22 eine Parallele zur Versammlung am Sonntag. "So quälend lang die Mitgliederversammlung war, so quälend lang war die Saison. Dafür bin ich verantwortlich", stellte er klar.

Es ist eine persönliche Niederlage für mich, dass wir drei Trainer brauchten, um die Saison zu beenden. Fredi Bobic

Gleichzeitig mahnte der ehemalige Nationalstürmer aber auch an, "dass wir kein Fundament vorgefunden haben. Man kann nicht vom Dach anfangen zu bauen." Bobic räumte trotz kritischer Töne zu den vorgefundenen Umständen beim Hauptstadtklub aber auch ein, dass er in seinem ersten Jahr seit seinem Amtsantritt am 1. Juni 2021 beileibe nicht alles richtig gemacht hat. Neben der Zusammenstellung des Kaders auch bei der Besetzung des Trainerpostens.

"Es ist eine persönliche Niederlage für mich, dass wir drei Trainer brauchten, um die Saison zu beenden", sagte Bobic bei seiner knapp 20-minütigen Rede. Allerdings habe der sportliche Niedergang nicht nur am Trainer gelegen, "wir hatten eine Mannschaft, die keine Mannschaft war und die verdammt lange gebraucht hat, um sich zu finden", resümierte der Geschäftsführer Sport.

Bobic lobt Hertha-Anhänger

Dennoch sieht Bobic seine ersten zwölf Monate bei Hertha nicht ausschließlich unter negativen Gesichtspunkten. In vielen Prozessen innerhalb des Vereins sei man "viel weiter als vor einem Jahr", und er habe innerhalb des Klubs - in der Administrative, aber auch auf dem Fußballfeld - "auch sehr viel Talent gesehen". In der Interaktion mit den Anhängern hatte Bobic bei seinen Ausführungen zwar keinen so schweren Stand, wie der im Rahmen der Versammlung zurückgetretene Vizepräsident Thorsten Manske oder nach ihm Investor Lars Windhorst, aber auch während Bobic' Ansprache gab es laute Zwischenrufe.

Der wiederum nahm die Hertha-Anhänger jedoch auch verbal in den Arm. "Uns ist ein Dialog verdammt wichtig. Ich war stolz wie Bolle, als das Stadion nach Corona wieder voll wurde. Als wir euch gebraucht haben, wart ihr da", sagte der einstige Stürmer des VfB Stuttgart, von Borussia Dortmund, den Bolton Wanderers, von Hannover 96 und von Hertha BSC. Gleichzeitig machte der Geschäftsführer Sport auch deutlich, dass ihn der sportliche Absturz nach der Winterpause überrascht habe.

Ungeachtet dessen will auch Bobic seine Lehren aus der missratenen Saison 2021/22 ziehen und mit seinen Mitstreitern "noch härter daran arbeiten zusammenzukommen". Angesichts des großen Potenzials, das der Klub habe, "müssen wir alle zusehen, dass wir die PS auf die Straße bekommen. Mein Anspruch ist nicht, gegen den Abstieg zu spielen." Dass es in der neuen Saison nicht gleich in schwindelerregende Höhen gehen wird, das machte Bobic allerdings auch klar.

"Es wird nicht gleich Europa League und Champions League sein." Denn auch für die kommende Transferperiode gilt für Hertha BSC zunächst: "Wir müssen Geld einnehmen, bevor wir welches ausgeben." Abschließend hatte Bobic dann noch folgende Botschaft für die Mitglieder: "Dieses Gefühl, das wir in Hamburg hatten, müssen wir mitnehmen in die neue Saison."