Bobic: Keine Gespräche mit Neuendorf

Fredi Bobic ist weiterhin ein heißer Kandidat für einen Job beim DFB - und schließt diesen weiterhin nicht aus. Gespräche werden aktuell aber offenbar noch nicht geführt.

Fredi Bobic bleibt seiner Linie treu. Der Geschäftsführer von Hertha BSC, der nach der Trennung von Oliver Bierhoff als heißer Kandidat für ein Engagement beim DFB gilt, lässt sich weiterhin nichts Konkretes zu seinen Zukunftsplänen entlocken, schließt einen Wechsel zum Verband aber explizit nicht aus.

Als er am Freitagnachmittag bei "Magenta TV" aus Florida zugeschaltet war, wich er der Frage, wie wahrscheinlich eine Anstellung beim DFB sei, ebenso aus wie der, ob er diese reizvoll fände. Hertha sei derzeit nicht nur sein "Hauptfokus", sondern schließlich auch sein "Job". Sein Vertrag in Berlin ist noch bis 2024 gültig.

"Wenn irgendwas funktionieren kann, was meine Person betrifft ..."

"Es ehrt einen, wenn auch dein Name bei einer so interessanten Geschichte fällt", wiederholte Bobic. Aber "für die Eitelkeit brauche ich es nicht, am Ende geht es immer um die Sache, um den deutschen Fußball. Da werde ich intern und öffentlich immer klar Stellung beziehen. So bin ich, da werde ich mich auch nicht verändern lassen. Ich bin immer bereit, offen und ehrlich mit den Menschen beim DFB darüber zu sprechen, was man in Zukunft zusammen alles besser machen kann."

Das sei auch in den letzten Jahren seine Aufgabe gewesen, sagte der DFL-Aufsichtsrat: "Ich habe immer versucht, diesen Brückenschlag zwischen Liga und Verband hinzubekommen im Zusammenspiel mit Oliver Bierhoff. Wir haben versucht, für den deutschen Fußball positive Signale zu setzen - was nicht einfach ist, wenn die sportlichen Ergebnisse nicht stimmen."

Nach Bierhoffs Abschied müsse der DFB erst einmal Profile festlegen "und dann die richtige Person dazu finden", rät Bobic. "Das können auch andere sein, das muss nicht unbedingt ich sein." Aber: "Wenn irgendwas funktionieren kann, was meine Person betrifft, dann kann ich nie was ausschließen. Wenn ich um Rat gefragt werde, werde ich gerne etwas dazu sagen."

"Grundvertrauen" in Neuendorf, "nie ein großes Problem" mit Flick

Das ist in den vergangenen Tagen aber offenbar noch nicht passiert. "Ich habe großes Grundvertrauen in Bernd Neuendorf, unseren Präsidenten. Ich habe auch schon mit ihm Gespräche geführt - jetzt nicht aktuell, das liegt schon ein bisschen zurück."

Könnte Bobic denn gut mit Hansi Flick zusammenarbeiten, der mindestens bis zur EM 2024 Bundestrainer bleiben wird? "Ich kenne Hansi gut und habe mit ihm nie ein großes Problem gehabt, aber das hat jetzt nicht mit irgendeinem Job zu tun. Ich schätze ihn als Mensch und Trainer." Flick genieße "bei allen" hohe Anerkennung, bei ihm, Bobic, auch. "Ich hoffe einfach, dass er das richtige Händchen für die EM 2024 hat."