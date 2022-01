Bobic: "Ich würde Whatsapp am liebsten verbieten"

Fredi Bobic will die Lautstärke bei Hertha BSC herunterfahren. In Tayfun Korkut sieht er dafür den richtigen Mann.

Mit Whatsapp hat Fredi Bobic so seine Probleme. "Sie mögen es nicht glauben, aber seit es Whats­app gibt, würde ich es am liebsten verbieten", sagt der Hertha-Geschäftsführer in einem Interview des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" mit Blick auf Kontaktaufnahmen durch Berater: "Was da reinhagelt, ist unglaublich. Da kommen manchmal 20 Nachrichten nur von einem Berater mit Screenshots von 18 Spielern, die ich alle haben kann. Da antworte ich nicht mal drauf. Das ist unseriös."

Und es gibt noch etwas, was Bobic gerne aus der Welt schaffen würde, was die Nachrichtenflut der Berater aber womöglich beeinflusst: das Gerede vom "Big City Club". "Ich habe das Wort noch nie in den Mund genommen", betont der 50-Jährige, der zu Saisonbeginn in Berlin übernommen hat. "Das ist auch kein offizieller Slogan von uns, der wurde von außen reingetragen und hat sich vor allem medial verfestigt. Wir sind in einer großen Stadt, ja, und wir sind ein Klub in dieser großen Stadt. Das war es aber auch erst mal."

Bobic ist kein Fan der "Luftballon"-Strategie

Den Begriff hatte 2019 Investor Lars Windhorst eingeführt ("Die Hertha kann wie andere Klubs in London oder Madrid zu einem echten 'Big City Club' werden"), er war seitdem aber auch immer wieder Anlass zu Spott. "Ich habe schon ein paarmal gesagt: Hier wurde in der Vergangenheit oft zu laut kommuniziert", sagt Bobic. "Wer meine Arbeit kennt, weiß, dass mein Stil etwas ruhiger ist. Keine großen Sprüche, sondern erst einmal arbeiten, abliefern und lieber im Anschluss darüber reden, wenn man etwas geschafft hat, wie man es geschafft hat. Fröhlich bunte Luftballons rauszublasen und dann zu gucken, wie alle reagieren, das ist nicht meine Strategie."

In Tayfun Korkut sieht er dabei ungeachtet der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln zum Rückrundenauftakt den passenden Trainer. "Er hat eine sehr verbindliche und ehrliche Art. Die Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, mit einer offensiven Orientierung, ohne starr daran festzuhalten, gefällt mir", so Bobic. "Das geht nicht von heute auf morgen, das ist klar. Aber er kann sich Situationen anpassen und sich auch von seinem Wunschdenken lösen. Das hat er vom ersten Tag an sehr gut gemacht. Es war wichtig, jemanden zu haben, der positiv denkt, der frei im Kopf ist."