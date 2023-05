Bobic: "Ich kriege sicher eine Finaleinladung"

Fredi Bobic erwartet am Mittwoch "ein sehr spannendes" DFB-Pokal-Halbfinale zwischen seinen Ex-Klubs Stuttgart und Frankfurt - und sieht einen Vorteil für die Eintracht.

Wenn der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) um das zweite Finalticket im DFB-Pokal spielen, weiß Fredi Bobic nicht genau, wem er die Daumen drücken soll. "Das ist gar nicht so einfach", sagt er im Interview auf der DFB-Website.

Der 51-Jährige, der im Januar als Sport-Geschäftsführer bei Hertha BSC hatte gehen müssen, verbindet schließlich mit beiden Kontrahenten viele persönliche Erlebnisse. "Der VfB war 15 Jahre Teil meines Lebens, so etwas verliert man ja nicht so einfach aus dem Bewusstsein. Aber ich hatte auch fünf gute Jahre bei der Eintracht. Ich hätte beide lieber im Finale gesehen und will es mir mit keinem verscherzen, denn mein Vorteil bei dieser Halbfinalpaarung ist ja: Ich kriege sicher eine Finaleinladung", lacht er.

"Ich erwarte eine wilde VfB-Mannschaft"

Doch wen wird Bobic am 3. Juni im Olympiastadion zu Gesicht bekommen? Im Halbfinale seiner Ex-Arbeitgeber geht er von einem "sehr spannenden Spiel" aus: "Ich erwarte eine wilde VfB-Mannschaft, während die Eintracht mehr auf Ballbesitz und Spielkontrolle aus sein wird. Ich bin sehr gespannt, wer den besten Plan hat."

Dass die Partie den VfB im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt stören könnte, glaubt Bobic nicht. "Es kann genauso gut befreiend sein. Der Pokal ist ein völlig anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Der VfB kann frei aufspielen und das Spiel einfach nur als eine Chance begreifen. Für die Eintracht gilt das etwas weniger, denn sie ist der Favorit in diesem Spiel und der oft von außen an sie gestellte Anspruch ist es, dass sie jetzt immer international spielen soll. Immerhin haben ihre Spieler in den letzten Jahren Erfahrung mit solchen K.o.-Spielen gesammelt, das ist der Vorteil der Eintracht."

Bobic selbst hat den Pokal schon zweimal gewonnen - mit dem VfB als Profi, mit der Eintracht als Funktionär. Beides habe sich ähnlich angefühlt. "1997 war mein erster Vereinstitel als Spieler, das vergisst man nie. Gleiches gilt für den Pokalsieg 2018 als Vorstand, beides bleibt brutal haften", so Bobic. "Berlin bleibt unvergesslich!"