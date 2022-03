Bobic: "Ich dachte, heute kommt ein Komet runter"

Der Chef muss im Hotel bleiben, der Assistent übernimmt, aber der Kontakt wird auch während des Spiels sehr eng sein: Wenn Hertha BSC am Samstag die TSG Hoffenheim empfängt, wird Felix Magath (68) wegen seiner Coronavirus-Infektion nicht auf der Bank sitzen und trotzdem eine tragende Rolle spielen.

"Ich bin mir sicher, dass Felix Magath topfit ist, um das Spiel anzuschauen und mitzusteuern, mit den digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt", kündigte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic in der Spieltagspressekonferenz am Freitagmittag an. "Er wird die ganze Zeit mit seinem Trainerteam in Kontakt stehen. Er wird on air sein, zu den Spielern über Telefon sprechen und sich mit Mark absprechen."

Magath war am Montag als neuer Cheftrainer von Hertha BSC vorgestellt und am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beim Training am Donnerstagnachmittag hatte er bereits gefehlt. "Heute geht’s ihm auch noch den Umständen entsprechend gut", so Bobic. "Eine kleine Reaktion am zweiten Tag ist ja immer da." Magath wird am Samstag im Olympiastadion an der Linie von seinem Co-Trainer Mark Fotheringham vertreten.

Fotheringham: "Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen"

Der 38-jährige Schotte, der in Deutschland als Spieler (Freiburg) und Co-Trainer (Karlsruhe, Ingolstadt) bereits Erfahrung sammelte, zeigte sich am Freitag zufrieden mit den ersten Trainingstagen in Berlin: "Unser Ziel war, alles mit höherer Intensität zu machen. Es waren gute Einheiten." Die Profis seien "hellwach" gewesen, "wichtig ist, dass wir die Leistung am Samstag bringen". Auch Bobic fand die Spieler unter dem neuen Trainerteam "sehr angefixt, sehr aufmerksam". Wichtig sei, "diese Emotionalität auch im Spiel zeigen", nachdem "das letzte Heimspiel (1:4 gegen Frankfurt, d. Red.) komplett in die falsche Richtung gelaufen ist". Den Hertha-Kader haben Magath und Fotheringham einer Blitzanalyse unterzogen, das erste Urteil des Co-Trainers klang zuversichtlich: "Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen."

In einer Saison, die beim Liga-Vorletzten gespickt ist mit sportlichen und personellen Tiefschlägen, ist Magaths Corona-Erkrankung das nächste Kapitel. "Felix hat mich sehr schnell angerufen, als er den Verdacht hatte", sagte Bobic. "Ich hab‘ erstmal gedacht, er macht einen Scherz. Ich kenne seinen Witz. Aber es war kein Witz, es war Ernst." Nach einer Corona-Welle Anfang Januar hatten sich vorm Liga-Spiel gegen RB Leipzig (1:6) im Februar acht Profis und sieben Staff-Mitglieder wegen Corona abgemeldet. Kurz danach war Stammkeeper Alexander Schwolow erkrankt.

Ich hatte wirklich das Gefühl: Willst du Corona, komm‘ nach Berlin. Fredi Bobic

Bobic sagte am Freitag in einem Anflug von Fatalismus: "Ich bin froh, dass die Geschäftsstelle steht. Ich dachte, heute kommt ein Komet runter und der wird genau die Geschäftsstelle treffen. Es ist schon so, dass wir gerade vieles mitnehmen." Der Donnerstag sei "ein langer Tag" gewesen, "ich hatte wirklich das Gefühl: Willst du Corona, komm‘ nach Berlin."

Jetzt hofft der Geschäftsführer auf einen Trotz-Effekt: "Es sind Situationen, die Widerstände sind, die du durchbrechen musst - die auch enger zusammenrücken lassen können. Das wird auch unser Ziel sein. Dass sich niemand geschlagen gibt, sondern alle sagen: Ja, komm‘ - jetzt erst recht." Fotheringham, so viel steht nach dessen ersten Tagen in Berlin fest, lebt diese Einstellung vor. Als Spieler wurde er - Kind einer Arbeiterfamilie - bei Celtic Glasgow ausgebildet, unter Magath spielte er 2014 beim FC Fulham in der englischen Championship. Er hat damals Magaths Trainingsinhalte akribisch dokumentiert. Der Wunsch, Trainer zu werden, reifte früh. Jetzt ist Fotheringham angekommen auf der großen Bühne, zumindest am Samstag wird sich viel um ihn drehen. Nervosität wird ihn dennoch nicht befallen: "Warum sollte ich nervös sein? Da ist mein Leben. Ich habe richtig gearbeitet für diese Chance. Aber es geht nicht darum, was ich mache. Es geht darum, was die Jungs auf dem Platz machen." Den passenden Mix aus Anspannung und Lockerheit will der Schotte auch den Spielern vermitteln: "Wir wissen, wie wichtig es für den ganzen Verein ist. Aber wichtig ist, dass die Jungs locker bleiben. Es ist kein Krieg hier, wir spielen Fußball."