Bobic, Hertha und der Pokal: "Es ist ein Traum, den wir hier alle haben"

Vor dem Pflichtspieldebüt für den neuen Chefcoach Sandro Schwarz ist Hertha BSC gewarnt. Eintracht Braunschweig war im DFB-Pokal bereits viermal Endstation für den Hauptstadtklub.

Hertha BSC feiert sich selbst - und hat mit dem 130. Geburtstag als aktuell ältester Bundesligist allen Grund dazu. Beim Jubiläumfest am Samstag im heimischen Olympiapark, das Präsident Kay Bernstein um 11 Uhr eröffnen wird, stellen sich die Abteilungen des e.V. vor. 24 Fanclubs spielen beim Fanturnier um den Hanne-Sobek-Wanderpokal, es werden Führungen durch Geschäftsstelle und Akademie angeboten, und neben Klub-Legende Erich Beer werden auch Teile der Aufstiegsmannschaft von 1997 mitfeiern: Gabor Kiraly, Axel Kruse, Ante Covic und Michél Dinzey haben ihr Kommen zugesagt. Das aktuelle Profiteam trainiert am Samstagmittag öffentlich im Amateurstadion, ehe es nach Braunschweig aufbricht, wo am Sonntagabend die erste Hürde im DFB-Pokal wartet.

Wenig Glamour im Pokal

Und was sowohl die große Hertha-Mannschaft der 70er Jahre um "Ete" Beer, Uwe Kliemann, Hans Weiner und Norbert Nigbur, die 1977 (0:1 im Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Köln) und 1979 (0:1 nach Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf) das Finale erreichte, als auch ihre Nachfolger in späteren Dekaden nicht schafften, bleibt auch in der Gegenwart der Treibstoff der Träume: das Begehren, den Pokal zu gewinnen. Seit das Finale 1985 fest im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird, wird diese unerfüllte Sehnsucht von Jahr zu Jahr größer.

1993 zogen die Hertha-Amateure um Christian Fiedler, Carsten Ramelow und die Schmidt-Zwillinge Andreas und Oliver ins Finale ein (0:1 gegen Leverkusen). Die Profis hingegen verabschiedeten sich oft früh und nicht selten an eher unglamourösen Standorten wie Jülich (1991), Stendal (1995), Koblenz (2010), Worms (2012) - oder Braunschweig. 2004 (2. Runde/3:2 für Braunschweig) und 2020 (1. Runde/5:4 für Braunschweig) stolperte Hertha jeweils als Favorit. Auch im Januar 1965 (1. Runde/1:5) und im September 1974 (1. Runde/1:4 nach Verlängerung) kamen die Berliner im Pokal gegen die Niedersachsen unter die Räder - und sind vor der Partie beim Zweitliga-Aufsteiger am Sonntag gewarnt.

Schwarz sieht eine Basis - trotz des unfertigen Kaders

Eine Mannschaft, "die sehr gute Umschaltaktionen hat", sieht Hertha-Coach Sandro Schwarz auf seine Elf zukommen, kurzum: "ein sehr schwieriger Gegner." Trotz der jüngsten Testspielniederlagen in England gegen Drittligist Derby County (0:1), Premier-League-Rückkehrer Nottingham Forest (1:3) und Zweitligist West Bromwich Albion (1:2) erwartet Schwarz, "dass wir unserem Anspruch und unserer Favoritenrolle gerecht werden. Wir wissen, was wir auf dem Schläger haben. Das gilt es, auf den Platz zu bekommen." Die Basis ist aus seiner Sicht nach sechs Wochen Vorbereitung trotz des weiterhin unfertigen Kaders gegeben: "Ich sehe bei meiner Mannschaft von der ersten Minute an eine klare Struktur, eine klare Haltung und maximale Bereitschaft. Ich sehe uns als Gruppe wachsen."

Je weiter man kommt, umso mehr zieht dich die Magie an Richtung Endspiel. Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic

Er selbst stand mit seinem vorherigen Arbeitgeber Dynamo Moskau Ende Mai im russischen Cupfinale (1:2 gegen Spartak Moskau) und sagt über den Pokalwettbewerb: "Du kannst mit wenigen Spielen eine besondere Atmosphäre erzeugen. Das ist jetzt der erste Schritt." Und Fredi Bobic, Herthas Geschäftsführer Sport, hat zum DFB-Pokal ohnehin eine innige Beziehung. Er gewann ihn als Spieler (1997 mit dem VfB Stuttgart) und Verantwortlicher (2018 mit Eintracht Frankfurt): "Der erste Schritt ist immer wieder der schwierigste Schritt. Es ist ein Wettbewerb, den ich liebe. Es ist kein einfacher, aber ein faszinierender Wettbewerb. Je weiter man kommt, umso mehr zieht dich die Magie an Richtung Endspiel." Mit Blick auf das Finale im eigenen Wohnzimmer sagt er: "Diesen Traum sollten wir alle verfolgen. Da musst du aber von Anfang auch alles richtig machen und jedes Spiel wie ein Finale sehen. Es ist ein Traum, den wir alle haben bei Hertha. Ich hätte nichts dagegen, wenn es irgendwann mal dazu kommt."

Über das Aus 2004 kann Bobic heute lachen

Er selbst war im September 2004 dabei, als Hertha als Bundesligist am damaligen Regionalligisten Braunschweig scheiterte. Nach 65 Minuten wurde Bobic für Malik Fathi eingewechselt, die seinerzeit drittklassigen Braunschweiger siegten am Ende durch ein Eigentor von Hertha-Verteidiger Alexander Madlung mit 3:2. "Ich hab‘ erst nach dem Spiel erfahren, dass Alex Madlung aus Braunschweig kommt", sagt Bobic. "Es war ein kurioses Spiel. Heute kann man drüber lachen, damals fand ich es nicht lustig."

Dass es auch anders - besser - geht, zeigte Hertha in der 1. Runde des Pokalwettbewerbs 2018/19. Damals gewannen die Berliner in Braunschweig mit 2:1 - durch Tore von Marvin Plattenhardt und Vedad Ibisevic, die auch diesmal wieder zur Reisegruppe gehören werden. Der eine ist mittlerweile Kapitän, der andere Co-Trainer.

Steffen Rohr