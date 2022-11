Bobic hat "ein sehr gutes Gefühl" - doch es gibt ein Aber

Nach dem 1:2 in Stuttgart stimmt sich Hertha BSC auf den Jahresabschluss gegen den 1. FC Köln ein. Generell sieht Geschäftsführer Fredi Bobic den Klub auf einem guten Weg - es gibt allerdings ein Aber.

Ein früher Rückstand nach nicht einmal 180 Sekunden, dann der Ausgleich durch Dodi Lukebakio - und schließlich das spielentscheidende Gegentor in der achten Minute der Nachspielzeit: Es waren äußerst bittere Umstände, unter denen Herthas 1:2 am Dienstagabend in Stuttgart zustande kam.

In der Mercedes-Benz-Arena mussten die Berliner bereits die dritte Niederlage in Folge hinnehmen und dem VfB Tabellenplatz 15 überlassen - für Sandro Schwarz ist das allerdings noch lange kein Grund, Trübsal zu blasen. "Es gilt, nicht zu hadern und sich dem Schicksal zu ergeben, sondern klar zu bleiben", sagte Herthas Coach bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Mit einem Sieg am Samstag gegen Köln könne seine Mannschaft die Lage im Tabellenkeller zumindest "leicht verbessern", meinte Schwarz und versicherte: "Wir werden den Glauben an die Gruppe nicht verlieren."

Der Ertrag ist noch nicht da. Das ist das Bedauerliche. Fredi Bobic

Es waren kämpferische, ja optimistische Töne, die der 44-Jährige vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres 2022 anschlug. Damit war Schwarz auf einer Linie mit Fredi Bobic, der nach "vielen Veränderungen im Sommer" zuversichtlich nach vorne schaute. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl", sagte Herthas Geschäftsführer.

Nur elf Punkte: Die Realität heißt Abstiegskampf

Auf der einen Seite sei man sich im Klub der gegenwärtigen Lage bewusst, und die heiße in Anbetracht von nur elf Punkten nach den ersten 14 Spielen Abstiegskampf - auf der anderen Seite gebe es aber durchaus Grund dazu, positiv zu sein. Die Mannschaft habe es bislang "ganz gut gemacht", sagte Bobic, kam dann allerdings auch zum Aber.

Die derzeitige Durststrecke, generell erst zwei Siege in dieser Saison und Rang 16 in der Tabelle: "Der Ertrag ist noch nicht da", räumte Bobic ein, "das ist das Bedauerliche."

Sollte zumindest Herthas Jahresabschluss ertragreich werden, könnte das mit dem Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz belohnt werden. Und das wäre vor dem Hintergrund der langen Winterpause alles andere als schlecht - auch fürs Gefühl.