Bobic: "Für solche Momente machst du diesen Job"

Im Liga-Duell vor zwei Monaten war Hertha BSC dem 1. FC Union nicht gewachsen. Im DFB-Pokal-Achtelfinal-Derby am Mittwochabend wollen die Blau-Weißen im heimischen Olympiastadion einen anderen Ausgang erzwingen - mit dem zuletzt gesperrten Suat Serdar, aber weiterhin ohne Stevan Jovetic.

Manchmal kommt das Spiel des Jahres schon Mitte Januar. "Als Fußballer lebst du für solche Spiele", sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic in der Pressekonferenz am Montag mit Blick auf das prestigeträchtige Pokal-Achtelfinale gegen den Stadtrivalen aus Berlin-Köpenick am Mittwochabend im Olympiastadion. "Genau diese Spiele sind das Salz in der Suppe. Für solche Momente machst du diesen Job." Bobic hat den DFB-Pokal als Spieler (VfB Stuttgart/1997) und Verantwortlicher (Eintracht Frankfurt/2018) gewonnen und will auch an seiner neuen Arbeitsstätte eine Erfolgsgeschichte in diesem Wettbewerb, dessen Finals seit 1985 in Berlin ausgetragen werden, schreiben.

Dass Hertha in der Liga aktuell acht Plätze und neun Punkte hinter Union liegt, hat aus Bobics Sicht für Mittwochabend keine Aussagekraft: "Die Bundesliga-Tabelle spielt keine Rolle bei dem Spiel. Es ist ein Pokalspiel. Es ist erstmal eine Runde, die wir weiterkommen wollen. Man muss den Pokalwettbewerb komplett annehmen und mit vollem Herzen angehen, weil es einfach ein toller Wettbewerb ist."

Es wird kein Taktieren geben. Fredi Bobic

Intensität, Leidenschaft, Mut - all diese Schlüssel-Elemente ließ Hertha im November im Liga-Derby bei Union vermissen und war letztlich mit dem 0:2 noch gut bedient. "Wir waren gefühlt chancenlos, obwohl wir versucht haben, das Spiel zu machen. Jetzt ist es eine andere Situation", unterstrich Bobic. "Es wird kein Taktieren geben, kein 0:0. Es gibt einen Sieger, das ist das Faszinierende am Pokal."

Die Derby-Pleite in der Liga - mitentscheidend für die neun Tage danach vollzogene Trennung von Tayfun Korkuts Vorgänger Pal Dardai - hat Hertha von der Festplatte gelöscht. "Mit dem Spiel in der Liga haben wir uns jetzt überhaupt nicht beschäftigt", sagte Korkut.

"Emotional lässt sich unglaublich viel bewegen"

"Es ist ein Derby - und ein Derby ist dafür da, um es zu gewinnen. Ich habe selber viele Stadt-Derbys (in Istanbul für Fenerbahce, d. Red.) gespielt. Ich weiß, was man dafür braucht. Intensität wird sehr wichtig sein gegen einen sehr gut organisierten Gegner. Wir wollen Union vor Aufgaben stellen, das werden wir auch machen. Wir denken nicht daran, was passieren könnte, sondern werden jede Sekunde versuchen, das Spiel zu leben - mit allem, was dazugehört. An so einem Spiel können wir wachsen. In einem K.o.-Spiel lässt sich emotional unglaublich viel bewegen, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Mannschaft."

Das Spiel in Wolfsburg (0:0) am vergangenen Samstag, in das sich Hertha nach einer schwachen Startphase reingearbeitet hatte, ist aufgearbeitet und abgehakt. "Wir haben in der Nachbereitung des Wolfsburg-Spiels gesehen, dass wir es nach einer schwierigen Anfangsphase geschafft haben, das Spiel zu beruhigen und dann auch zu kontrollieren und phasenweise zu dominieren", sagte Korkut. "Die Entwicklung geht in die richtige Richtung." Für die Festigung dieser Entwicklung wäre nach dem durchwachsenen Rückrundenstart (1:3 gegen Köln, 0:0 in Wolfsburg) ein Derby-Sieg im Pokal allerdings eminent wichtig.

Serdar und Boateng kehren zurück, Jovetic fällt aus

Personell entspannt sich die Situation etwas: Die in Wolfsburg wegen ihrer Gelbsperren fehlenden Suat Serdar und Kevin-Prince Boateng stehen wieder zur Verfügung, vor allem Serdars Rückkehr dürfte der gegen den VfL harmlosen Offensive gut tun.

Angreifer Stevan Jovetic (Wadenverletzung) fällt trotz aller Fortschritte im Heilungsverlauf nach Lage der Dinge weiter aus. Dagegen könnten Peter Pekarik und Ersatzkeeper Oliver Christensen, die sich nach positiven Coronatests in Isolation befinden, rechtzeitig freigetestet werden. Neben der Rückkehr von Leistungsträger Serdar könnte auch der in Wolfsburg nach seiner Coronavirus-Infektion eingewechselte Kapitän Dedryck Boyata in die Startelf rutschen.

Er mache sich "viele Gedanken über Personal und Aufstellung", sagte Korkut, für den an der Rangordnung in der Stadt trotz Unions Höhenflug in der Liga kein Zweifel besteht: "Union hat klare Abläufe, die sie extrem gut umsetzen, und viel Kontinuität. Union macht es sehr, sehr gut in den vergangenen Jahren. Trotz alledem: Wenn man sich die Geschichte anschaut, weiß man, wer die Nummer eins in der Stadt ist. Ich würde am Mittwoch auf meine Mannschaft setzen, da bin ich mir sicher."