Bobic fühlt sich "sauwohl" bei Hertha - und hat einen Rat an den DFB

Fredi Bobic gilt als Wunschkandidat für die Nachfolge von Oliver Bierhoff beim DFB. Davon distanzierte sich der Hertha-Geschäftsführer zwar am Mittwoch öffentlich, schließt einen Wechsel aber auch nicht aus.

Am Donnerstagmorgen ist Fredi Bobic erst einmal weg. Um 6.30 Uhr hebt sein Flieger Richtung USA ab. Vorher aber musste er noch einige drängende Fragen beantworten. Schließlich hat der DFB den Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC nach kicker-Informationen zum Wunschkandidaten für die Nachfolge von Oliver Bierhoff auserkoren.

In einer Medienrunde am Mittwochmittag in Berlin kühlte Bobic die heißen Gerüchte ab, schloss ein Engagement beim DFB aber gleichzeitig nicht aus. "Ich finde es interessant, welche Dynamik es entwickelt", sagte der Europameister von 1996, der auch im DFL-Aufsichtsrat sitzt. "Wenn irgendwas passiert, werden erst mal die Namen durchs Dorf gejagt. Das nehme ich zur Kenntnis, mehr aber auch nicht. Mein Fokus ist aktuell ein komplett anderer."

Bobic: "Ich bin nicht auf der Suche nach einem Job"

Er fühle sich "sauwohl bei Hertha", betonte Bobic, dessen Vertrag noch bis 2024 gültig ist. Für andere Themen habe er in den letzten Tagen "gar keinen Kopf gehabt". Die Frage, ob er denn Interesse hätte, sollte der DFB auf ihn zukommen, beantwortete er ausweichend: "Das ist viel 'hätte, hätte'. Theoretisch kannst du dir immer vieles vorstellen, und im Fußball kannst du nie etwas ausschließen." Aber: "Ich war nicht erpicht darauf, dass mein Name fällt. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Job. Ich bin hier sehr zufrieden."

Außerdem müsse der Verband erst einmal grundsätzliche Fragen klären, bevor es um Personen geht, rät Bobic. "Was will der DFB überhaupt? Was ist das Profil? Was sind die Inhalte? Der DFB soll sich nicht treiben lassen." Unklar ist weiterhin, auf wie viele Schultern Bierhoffs Aufgaben in Zukunft verteilt werden sollen. Der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie hatte sich am Montag mit dem DFB auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Bierhoffs Arbeit in 18 Jahren zollte Bobic Respekt, am Ende seien aber wie im Verein die sportlichen Ergebnisse ausschlaggebend. "So lange einen solchen Job zu machen, ist nicht einfach. Er hat vieles bewegen können."