Bobic: "Freiburg ist nicht mehr das kleine gallische Dorf"

Die 0:5-Klatsche beim FC Bayern konterte Hertha BSC mit zwei Siegen. Nach dem 0:6 in Leipzig steht für die Berliner am Samstag gegen den SC Freiburg die nächste "Abschuss-Prüfung" an.

Wer in dieser Woche Herthas Training verfolgte, hörte viele Kommandos, Korrekturen und Ansagen: vom Coach und von den Profis. "Sehr gute Trainingseinheiten" und eine "sehr dynamische Mannschaft" hat Pal Dardai beobachtet: "„Die Schwerpunkte dieser Woche waren Doppeln, Sichern, Absetzen, Kompaktheit, Reden und Coaching. Ich habe versucht, die Jungs ein bisschen zu provozieren, damit sie gut mitmachen. Und sie haben gut mitgemacht. Es war richtig laut, die Jungs haben alles versucht." Das klingt gut, richtig gut sogar, aber der Wirklichkeitstest folgt am Samstag. "Wichtig ist", weiß der Trainer, "dass es auch im Spiel funktioniert."

Du kannst immer ein Spiel verlieren, aber man muss ein bisschen Gegenwehr spüren. Fredi Bobic

Das 0:6 in Leipzig, eine 90-minütige Kapitulationserklärung, hat neben allerhand fußballerischen Defiziten eine Schwäche, die Hertha seit längerem zu schaffen macht, erneut schonungslos offengelegt: dass diese Mannschaft sich zu oft und zu leise in ihr Schicksal fügt. "Das Wichtigste ist die Körpersprache, die du auf dem Platz hast", sagt Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. "Natürlich haben die Jungs in Leipzig irgendwie alles gegeben, was vielleicht drin war, aber es war halt nicht zusammen. Das ist das, was sie sich auch hinterfragen müssen und was unter der Woche angesprochen wurde. Du kannst immer ein Spiel verlieren, aber man muss ein bisschen Gegenwehr spüren. Und das sieht man vor allem an der Körpersprache." Bobic erwartet gegen Freiburg von der Mannschaft, "dass sie dagegenhalten kann und sich nicht durch einen Rückschlag, den es in einem Spiel mal geben kann, einfach so ergibt". Das war in dieser Woche der Themenschwerpunkt, und mit dem Engagement ist Dardai vollauf zufrieden: "Ich kann mich nicht beschweren und keinen Vorwurf machen, nicht mal eine Kleinigkeit." Seine Forderung ans eigene Team: "Gemeinsam eine bessere Körpersprache zeigen und ein bisschen deutlicher sein, dafür ist es der richtige Moment. Der Trainer hat Erwartungen an die Mannschaft, die Fans haben Erwartungen an die Mannschaft. Und wenn wir gewinnen, ist alles wieder schön."

Freiburg mache "das Beste aus ihren Möglichkeiten"

Nach der 0:5-Abreibung in München Ende August bewies Hertha Nehmer-Qualitäten und ließ als Antwort zwei schmucklose Siege gegen die Aufsteiger Bochum (3:1) und Fürth (2:1) folgen. Bobic "hätte nichts dagegen, wenn das wieder so kommt" - nur ist der Gegner diesmal ein anderes Kaliber. Während Hertha bereits 18 Gegentore kassierte und sowohl personell als auch taktisch immer noch auf der Suche nach dem roten Faden ist, wirkt der ungeschlagene Tabellenfünfte Freiburg wie der Inbegriff von Homogenität. Über Freiburg könne man "nur in den höchsten Tönen sprechen", lobt Bobic. "Freiburg ist schon lange nicht mehr das kleine gallische Dorf irgendwo im Breisgau. Sie machen das Beste aus ihren Möglichkeiten. Sie haben eine hohe Kontinuität im sportlichen Bereich, im Management und auf der Trainerposition, und eine Mannschaft, die sehr intensiv spielen kann und die nach einem klaren Muster spielt. Die Intensität bei ihnen ist sehr, sehr groß, jeder geht an seine Grenzen. Mich überrascht das überhaupt nicht, dass sie noch kein Spiel verloren haben. Sie verdienen sich das über die Mentalität, die sie auf den Platz bringen. Wenn wir von Freiburg reden, reden wir von einer großen Konstante." Während der SC die große Konstante ist, ist Hertha - in so ziemlich allem - der Gegenentwurf dazu. Auch, was das Umfeld angeht, das in der Hauptstadt stets früher zur Schnappatmung neigt als andernorts. "Dort", sagt Dardai und meint Freiburg, "ist es immer ruhig. Es wird konsequent gearbeitet. Die Spieler haben fast nie großen Druck. Wenn sie gut spielen, wird es akzeptiert, und wenn es schief läuft, wird es auch akzeptiert."

In Berlin ist das anders. Nach dem peinlichen Auftritt in Leipzig ist schon wieder jede Menge Druck auf dem Kessel. "Wir wollen immer gewinnen", erklärt Dardai. "Aber du kannst zu den Spielern nicht jeden Tag sagen: muss, muss, muss. Das wäre schwierig." Er klang schonmal anders, aber im Moment ist er spürbar bemüht, etwaige Blockaden in den Köpfen der Profis zu lösen. "Die Jungs sollen frei und ohne Hemmungen spielen können", sagt Dardai. "Wenn sie richtig frei spielen und jeder jeden kennt, ist es ein guter Kader für die jetzigen Verhältnisse. Ich gehe sehr positiv und offensiv in das Spiel rein und die Jungs, glaube ich, auch."

Rückkehr von Verletzten

Zu denen, die auf dem Trainingsplatz stehen, gehört seit Donnerstag auch wieder Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik. Der Niederländer klagte zuletzt über Leistenbeschwerden, zu Wochenbeginn folgte eine MRT-Untersuchung. Er will sich durchbeißen. Am Mittwoch war bereits Kapitän Dedryck Boyata (nach Oberschenkelverletzung) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, am Dienstag Stevan Jovetic, dem Dardai nach überwundener Wadenblessur eine Halbzeit zutraut. "Wenn Boyata und Zeefuik morgen weiter so trainieren wie heute, haben wir zwei Spieler, die sich gesund gemeldet haben", sagt Dardai. "Dann können wir auch wieder mit einer Fünferkette spielen und mit einer stabilen Mannschaft gegen Freiburg auflaufen." Von einer stabilen Mannschaft war Hertha in Leipzig weiter entfernt als vielleicht jemals zuvor in Bundesliga-Zeiten. Der Samstag wird die Antwort auf die Frage geben, ob das ein Irrläufer war oder der Vorbote der nächsten komplizierten Saison.