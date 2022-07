Bobic: "Es ist noch nicht alles perfekt, das wissen wir auch"

Das zwölftägige Hertha-Camp in England biegt auf die Zielgerade ein. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic (50) zieht Bilanz - und sagt, was ihm gefallen hat und was nicht.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Als er sich setzt, geht der Blick kurz nach oben an die Wand. Die Helden der englischen Fußball-Historie sind auf etlichen Fotografien im Hilton, Herthas Teamhotel im St. George's Park, verewigt. Neben dem Bundesligisten sind auch Olympique Marseille und Huddersfield Town abgestiegen, Benfica Lissabon war bis vor ein paar Tagen vor Ort.

Herthas Sport-Geschäftsführer sitzt unter einem Foto von Stuart Pearce und erinnert spontan an dessen Fehlschuss gegen Deutschland im WM-Halbfinale 1990. Bobic, mit dem DFB-Team 1996 auf der Insel Europameister geworden, hat ein Faible für den englischen Fußball, erst recht seit seinem Halbjahres-Abstecher zu den Bolton Wanderers 2002. In der Medienrunde am Donnerstag - zwei Tage vor dem Ende des Trainingslagers - wirkt er aufgeräumt und spricht über …

… die Bilanz des Trainingslagers: "Mit den äußeren Umständen bin ich total zufrieden. Alles, was wir hier vorgefunden haben, ist auf allerhöchstem Niveau. Die Mannschaft hat es toll angenommen und vom ersten Tag an richtig gut gearbeitet. Sie musste viel arbeiten. Es waren viele Trainingseinheiten dabei, viele Abläufe, klare Ansagen. Jetzt geht’s aufs Ende zu. Und ich glaube schon, dass es gelungen war."

… die Testspiele: "Die Ergebnisse waren nicht so top, aber das können wir am Samstag (bei West Bromwich Albion, d. Red.) ja nochmal ändern, wenn man mit einer Mannschaft, wo man das eine oder andere erkennen kann, spielt. Bisher haben wir viel durchgewechselt. Die Ergebnisse waren nicht so im Blickpunkt. Letztes Jahr haben wir alle Spiele gewonnen, und es war auch nicht alles toll. Wir haben uns gegen die Amateure (beim 2:1 gegen Halifax und Salford, d. Red.) nicht so resistent angestellt, da hätte schon ein bisschen mehr kommen können. Da hätten sie ein bisschen mehr Leidensfähigkeit zeigen können.

Gestern gegen Nottingham war 15 Minuten erstmal: 'Huch, was passiert denn hier? Das ist ein anderes Tempo jetzt.' Am Ende haben wir auch sehr viele gute Sachen gesehen. Es ist kaum noch was vor unserem Tor passiert, und zwei Tore haben wir uns selber reingehauen. Eigentlich wäre es ein 1:1-Spiel gewesen, aber du darfst halt nicht so viele Fehler machen. Dass wir sie in der Vorbereitung machen, ist besser, als wenn wir sie in der Liga machen. Am Samstag ist es gegen einen ambitionierten Gegner in einem tollen Stadion eine Probe Richtung Braunschweig (Hertha spielt dort am 31. Juli im DFB-Pokal, d. Red.)."

Blick nach vorne: Sandro Schwarz. IMAGO/Shutterstock

… die Umstellung auf den "Schwarz-Fußball": "Es ist kein Schwarz-Fußball. Ich kann mit solchen Begrifflichkeiten eh wenig anfangen. Es ist Fußball, der aktiv gespielt wird. Diese Spielweise ist normal für Mannschaften, die viel übers Läuferische und über Geschlossenheit kommen müssen und die hart und aggressiv arbeiten müssen. Es ist noch nicht alles perfekt, das wissen wir auch, das haben wir auch gesehen. Aber es sind schon viele Situationen dabei, da wird der Ball nicht mehr zurückgespielt, sondern es geht eher in die Tiefe.

Das ist auch eine klare Ansage, im Training, im Spiel. Man sieht, dass der eine oder andere es noch ein bisschen drin hat, erstmal nach hinten zu schauen, aber wenn der Schrei kommt, geht’s auch schnell nach vorne. Es ist ein Prozess, der ein bisschen braucht - auch ein bisschen Vertrauen in das ganze Thema.

Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schnellstmöglich hinbekommen und es ein Automatismus wird. Aber man muss mehr dafür leisten, das ist klar. Man ist dann auch mal anfälliger. Es muss halt passen von der Balance her. Da sind wir noch nicht perfekt. Aber es wäre auch ungewöhnlich, wenn es zu diesem Zeitpunkt perfekt wäre."

… die Neuzugänge Ivan Sunjic und Jonjoe Kenny: "Sie können für uns von ihrer ganzen Art eine absolute Bereicherung werden. Wenn ich sehe, wie und in welchem Tempo Kenny hoch- und runtermarschiert, das ist eine tolle Qualität und Mentalität, auch Ballsicherheit hat er. Und Sunjic hält die Position, wie er sie zu halten hat. Es gibt keine Ausbrüche mehr nach rechts vorn oder links vorn oder überallhin auf dem Platz. Er ist der Holding Sixer. Er hält die Position, tut dem Gegenspieler weh, klaut die Bälle, macht auch Fouls, wenn es sein muss, und ist fußballerisch im Aufbauspiel sehr, sehr sicher. Von ihm verlange ich keine 40-Meter-Bälle, sondern die Weiterleitung auf unsere offensiven Achter."

Lukebakio bleibt weniger liegen als früher Fredi Bobic

… Nachzügler Chidera Ejuke: "Wir freuen uns, dass er da ist. Er hat ein bisschen was verpasst, aber er war ja trotzdem im Training, ist auch in Berlin trainiert worden. Dafür hatten wir jemanden abgestellt. Da mache ich mir gar keinen Kopf über irgendwelche Fitnessprobleme oder was auch immer. Der Trainer wird entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, dass er am Samstag ein paar Minuten bekommen wird. Er ist ein belebendes Element, fördert den Konkurrenzkampf. Wir haben auf außen jetzt mit ihm, Myziane und Dodi eine ganz andere Art von Geschwindigkeit."

… Rückkehrer Dodi Lukebakio: "Er haut sich rein und bleibt weniger liegen als früher. Ich habe ihm immer gesagt, sein größter Gegner ist er selbst. Wenn er das in den Griff bekommt, kann er nochmal richtig durchstarten in seiner Karriere."

Sorgt auf dem Flügel für Konkurrenzkampf: Myziane Maolida. IMAGO/Shutterstock

… Myziane Maolida: "Er hat in der Vorbereitung eine Entwicklung genommen und die Laufwege besser verstanden. Da sind sehr viele Einzelgespräche mit ihm nötig. Das macht das Trainerteam klasse. Die Trainer zeigen ihm, wie wir spielen wollen. Das versteht er jetzt immer mehr. Und körperlich ist er in einem guten Zustand. Wir haben jetzt auf den Flügeln den Konkurrenzkampf, den du brauchst."

… die jungen Spieler: "Ich mag die Jungs und wie sie mitziehen. Ich habe gestern etwas schmunzeln müssen. Bei dem einen oder anderen habe ich gesehen: Das ist jetzt so eine Phase, wo dieser kleine Fall kommt, was ganz normal ist. Wo du merkst: Sie sind das volle Programm mitgegangen, Hut ab davor. Wichtig ist, dass sie bei uns so oft wie möglich dabei sind und dann sicher auch über die U 23 Spiele in die Beine bekommen. Das ist dann keine Degradierung, sondern sie brauchen Spiele. Training kann ihnen keiner nehmen.

Und dann liegt es an ihnen selbst, wann sie den Sprung machen und den einen oder anderen vor sich "auffressen". Wir können ihnen nur die Basis bieten, dass sie immer bei den Profis trainieren können. Am Ende des Tages entscheiden sie selbst, wann sie drüber gehen. Da hat dann jeder seine Chance. Aber es wird natürlich einen kleinen Cut zu den Spielen hin geben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht zufrieden sind.“

Scherhant kann eine Überraschung werden

… Derry Scherhant, der gegen Nottingham auffälligster Berliner war: "Derry ist ein Quereinsteiger, kam von Zehlendorf. Das gefällt mir total. Er muss körperlich noch draufpacken. Er wird eine Entwicklung nehmen. Wenn er dranbleibt und hart arbeitet, kann er in den nächsten ein, zwei Jahren bei uns eine Überraschung werden. Er hat den Hunger und bringt unheimlich vieles mit. Eigentlich spielt er mehr im Zentrum. Aber er kann auch über die Flügel spielen, ist aber kein typischer Flügelspieler."

… Dong-Jun Lee, der sich beim Comeback gegen Nottingham erneut im Adduktorenbereich verletzt hat: "Da machen wir uns intern Gedanken, das ist sehr ärgerlich. Da wusste ich beim ersten Sprint gestern schon, dass da etwas passiert ist. Das darf nicht passieren, da müssen wir uns intern hinterfragen, ob da alles richtig läuft. Das werden wir auch. Das ist schade für den Jungen. Er muss noch ein paar Kleinigkeiten lernen, aber er ist sehr schnell in der Auffassungsgabe. Er hat Speed, er tut uns gut. Er ist ein Plus-Spieler, der uns beleben kann. Jetzt müssen wir schauen, dass er schnell wieder zurückkommt und stabil bleibt."

… den Transfermarkt: "Ich führe unheimlich viele Gespräche. Es ist brutal zäh, es gibt viele Wenns und Abers. Es gibt die Champions-League-Klubs, die mit Millionen um sich schmeißen, und die Engländer. Ansonsten ist es für die normalen Klubs eine extrem zähe Geschichte. Vielleicht wird es hintenraus noch etwas wild. Es wird eine kurze Hinrunde, in der es Schlag auf Schlag geht. Es ist nicht einfach, aber ich finde, wir waren schon gut unterwegs. Wir haben viele gute und kreative Lösungen gefunden. Kreativität ist gerade angesagt."

Man müsste das Transferfenster ändern, aber das kriegt man europaweit nicht hin." Fredi Bobic

… den neuen Trainer Sandro Schwarz: "Er ist klar, offen, kommunikativ, transparent. Er und sein Trainerteam sind inhaltlich super abgestimmt untereinander, da merkst du, dass alles, was vorbereitet wird, auf dem Platz umgesetzt wird. Da verrutscht gerade gar nichts. Es gibt klare Ansagen, das brauchen wir - ein hohes Maß an Disziplin, aber auch Begeisterungsfähigkeit und Kritikfähigkeit."

… den Austausch mit Schwarz: "Es ist die Charakterstärke eines Trainers, der klar gesagt hat: Es ist so, wie es ist. Wir versuchen, das Beste aus jedem Spieler herauszuholen. Jeder Trainer wünscht sich, dass er zum ersten Spiel eine komplette Mannschaft hat. Aber das wird es für normale Klubs nie wieder geben. Das schaffen vielleicht die Bayern. Man müsste das Transferfenster ändern, aber das kriegt man europaweit nicht hin. Und wir in Deutschland werden es allein nicht machen, da wären wir ja doof und würden uns selbst ins Knie schießen."

Kritischer Blick zurück

… die Kommunikation im Team: "Das Team hat in der Rückrunde einen sehr schwachen Charakter gezeigt und nicht gut gearbeitet. Das muss man ganz klar sagen. Aber das gehört in die Vergangenheit, hoffentlich haben sie in den letzten Wochen daraus gelernt, als der Ton wieder ein anderer war. Ich sehe im Team eine gute Grundstimmung, auch wenn die jetzt zum Schluss etwas weniger wird, weil man müde ist. Der eine oder andere Spieler ist unzufrieden, weil er merkt: Ich bin doch nicht gesetzt, das wird schwer für mich.

Und dann gibt es Lichtblicke wie Deyovaisio Zeefuik. Den möchte ich mal herausheben: Er weiß, dass er es eigentlich schwer hat hier, eher ein Abgangskandidat ist. Aber der bringt so viel Freude und Positivität rein, kloppt sich ins Training und in die Spiele auf einer Position, die er normalerweise gar nicht bekleidet, so gut rein, dass Trainer und Mannschaftskollegen applaudieren. Hut ab davor, das ist für mich Professionalität. Das sage ich auch den Jungs. Solche Spieler wollen wir haben, die diese Mentalität mitbringen, auf dem Platz jeden Tag alles zu geben. Damit sticht er brutal raus. Er arbeitet genau so bis zum letzten Tag. Vielleicht wird der letzte Tag auch in Berlin sein und er eine Rolle in der Mannschaft spielen."