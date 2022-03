Bobic: Ein Mann zwischen allen Stühlen

Loyalität zum Präsidenten, im Dialog mit dem Investor: Im mit voller Härte entbrannten Machtkampf bei Hertha BSC sitzt Geschäftsführer Fredi Bobic (50) zwischen allen Stühlen.

Es waren Sätze, die nach Selbstverständlichem klangen, aber bei Hertha BSC ist in diesen Tagen nichts selbstverständlich. Es gebe viele laute Geräusche um den Verein, das sei schwierig, sagte Fredi Bobic und forderte "von allen, wirklich von allen" Ruhe ein. Und weiter: "Man wünscht sich natürlich in solchen Zeiten schon, dass der Zusammenhalt größer ist. Daran arbeiten wir." Die Aussagen sind nicht mal zwei Wochen alt.

Auf die Mannschaft bezogen hat Hertha das mit dem Zusammenhalt im ersten Spiel unter dem neuen Trainer-Duo Felix Magath/Mark Fotheringham am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hoffenheim (3:0) deutlich besser hinbekommen als die Monate zuvor. Doch auf der Führungsebene ist Bobics Hoffnung auf Ruhe im Moment nur ein frommer Wunsch. Der Machtkampf zwischen Präsident Werner Gegenbauer und Investor Lars Windhorst, der Herthas Mitglieder am Sonntag bei "Bild-TV" unverblümt zur Abwahl des Klub-Bosses aufgerufen hatte, ist voll entbrannt.

Bobic steht zwischen den Lagern - und muss im Hauptjob die sportliche Krise, die Hertha an den Rand des siebten Bundesliga-Abstiegs geführt hat, in den Griff kriegen. Gegenbauer hat Bobic im Vorjahr aus Frankfurt geholt, seinerzeit war Ralf Rangnick der zweite Kandidat für die angestrebte Neuaufstellung im sportlichen Bereich. An eine Verpflichtung Rangnicks, dem als Reformer bisweilen der Ruf des Eiferers anhaftet, traute sich Hertha letztlich nicht heran. Bobic trat am 1. Juni 2021 den Geschäftsführer-Posten in Berlin an, krempelte im Rekordtempo Kader, Strukturen und Abläufe um - und musste zügig feststellen, dass er finanziell schlechtere Voraussetzungen als erwartet vorgesetzt bekam. Dass er in seiner ersten Transferperiode einen satten Überschuss erzielen musste, war nicht Teil seines Masterplanes, sondern eine Vorgabe des Klubs.

Bobic hält einen vergleichsweise kurzen Draht zum Investor

Dennoch steht der Europameister von 1996 nach außen weiterhin loyal zum stark in die Kritik geratenen Vereins-Patron Gegenbauer. "Werner Gegenbauer", bekannte Bobic in einem kicker-Interview Ende September, "ist einer der Gründe, warum ich hier bin." Wie groß und durchgängig die Begeisterung im Arbeitsalltag tatsächlich ist, ist eine andere Frage. CEO Carsten Schmidt, der wie Bobic den Klub zukunftstauglich machen sollte, beendete im Oktober wegen eines Krankheitsfalls im engsten Familienkreis sein Hertha-Engagement nach nur zehneinhalb Monaten.

Die privaten Gründe waren tatsächlich ausschlaggebend für Schmidts Rückzug nach München. Aber von verschiedenen Seiten heißt es, zwischen Gegenbauer und Schmidt habe es mehrfach inhaltliche Differenzen gegeben. Nach dem vorzeitigen Abgang von Sportdirektor Arne Friedrich Anfang März sagte Bobic mit Blick auf das neue Organigramm ohne Schmidt und Friedrich: "Es ist viel mehr Arbeit als vorher gedacht. Das ist auch für mich belastend."

Wiederholt bin ich in der Presse im Hinblick auf eine angebliche Zusage an Hertha des Wortbruchs bezichtigt worden. Mich macht diese Art der Auseinandersetzung sehr betroffen! Lars Windhorst auf Twitter

Während das Verhältnis zwischen Gegenbauer und Lars Windhorst von Anfang an nie spannungsfrei war und schon vor längerem einfror, hat Bobic weiterhin einen vergleichsweise kurzen Draht zum Investor. Zuletzt trafen sich beide in der vergangenen Woche - zu einem vertraulichen Gespräch, das jetzt ein Nachspiel hat. Während in der Chefetage des Klubs seit Tagen lanciert wird, Windhorst habe in ebenjenem Gespräch zugesagt, sich bis Saisonende nicht mehr zu Hertha BSC zu äußern, behauptet der Investor das Gegenteil.

Via Twitter erklärte Windhorst am Mittwoch: "Wiederholt bin ich in der Presse im Hinblick auf eine angebliche Zusage an Hertha des Wortbruchs bezichtigt worden. Mich macht diese Art der Auseinandersetzung sehr betroffen! Die Behauptung, ich hätte bei einem Treffen mit Fredi Bobic zugesagt, mich bis Mai nicht mehr öffentlich zu Hertha zu äußern, ist erfunden und gelogen. Ich kann und würde eine solche Zusage nie geben. Denn ich bin für Transparenz, Offenheit und gegen Hinterzimmer."

Bobic muss den Totalschaden abwenden

Es ist der nächste Akt der Auseinandersetzung - auf einem Spielfeld voller Halb- und Viertelwahrheiten. Bis heute wird von Klubseite am Narrativ gestrickt, mit Jürgen Klinsmann sei im November 2019 der Wunsch-Trainer des Investors installiert worden. In Wahrheit hatte der damalige Manager Michael Preetz bereits im Frühjahr 2019 - Monate, bevor Windhorsts Tennor-Holding bei Hertha einstieg - bei Klinsmann die Bereitschaft abgefragt, als neuer Coach ins Berliner Westend zu wechseln. Klinsmann lehnte ab, Hertha ging mit Ante Covic als Cheftrainer in die Saison 2019/20, ehe Preetz Ende November 2019 Klinsmann, den Windhorst kurz zuvor in den Aufsichtsrat der KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) entsandt hatte, als Covic-Nachfolger wollte - und diesmal bekam.

Inmitten einer höchst explosiven Gemengelage muss Bobic in seinem ersten Jahr in Berlin den Totalschaden abwenden. Mit öffentlicher Parteinahme hält er sich in diese Tagen zurück. "Bobic ist nicht Gegenbauer", sagt einer, der nah dran ist. "Bobic ist auch nicht Windhorst. Bobic ist Bobic." Er will seine Agenda durchbringen, ans Hinschmeißen denkt er nicht. "Ich werde immer zur Verfügung stehen und vorangehen und kämpfen - so schwer die Situation auch ist", sagt Bobic. "Ich werde keinen Ausgang suchen." Auch wenn sein Wunsch nach Ruhe vermutlich noch eine ganze Weile unerfüllt bleiben wird.