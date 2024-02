Bobic contra Hertha: Das "Zeitspiel" geht weiter

Die Causa wird zur unendlichen Geschichte: Im Rechtsstreit zwischen Zweitligist Hertha BSC und Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic (52) ist erneut ein Termin vor dem Landgericht Berlin gecancelt worden.

Wegen eines Befangenheitsantrags von Hertha wurde der ursprünglich für Donnerstag dieser Woche angesetzte Termin im Urkundenverfahren aufgehoben. Damit geht das "Zeitspiel" des Klubs, auf den im Fall, dass Bobic vor Gericht gewinnt, Kosten in Millionen-Höhe zukommen dürften, weiter. Bereits im September vergangenen Jahres hatten die Hertha-Anwälte im Urkundenprozess kurzfristig einen Befangenheitsantrag gegen den zuständigen Richter eingebracht und damit für die Aufhebung des damaligen Termins gesorgt. Im März 2023 war ein für den 3. April 2023 angesetzter Gütetermin vor dem Arbeitsgericht aufgehoben worden, weil Hertha geltend gemacht hatte, dass das Arbeitsgericht nicht zuständig sei.

In dem von Bobic angestrengten Urkundenverfahren geht es um die Rechtmäßigkeit des Arbeitsvertrages (bis 2024) und die mögliche Erwirkung eines Vollstreckungstitels gegen Hertha. Der Klub hat die Gehaltszahlungen an Bobic seit der im Februar 2023 zugestellten fristlosen Kündigung eingefroren und im Oktober 2023 einen von der Bobic-Seite als halbherzig empfundenen und zurückgewiesenen Vorstoß zu einer außergerichtlichen Einigung unternommen. Herthas damaligem Geschäftsführer Sport war nach der 0:2-Derby-Pleite gegen Union Berlin am 28. Januar 2023 ordentlich gekündigt worden. 14 Tage später war Bobic die fristlose Kündigung zugestellt worden, unter anderem wegen der Androhung einer Handgreiflichkeit gegen einen rbb-Reporter nach dem Union-Spiel ("Wenn du noch mal fragst, kriegst du eine gescheuert."), die der Klub als vereinsschädigendes Verhalten wertete.

Zwei Verfahren anhängig

Bobic wehrte sich in Form einer Kündigungsschutzklage. Aktuell sind zwei Verfahren anhängig: neben dem Urkundenverfahren auch ein Feststellungsverfahren, in dem es um die Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung geht und zu dem am 19. Februar (11 Uhr) verhandelt werden soll.

Sollte Bobic im Feststellungsverfahren gegen die ordentliche Kündigung Erfolg haben, könnte er eine einseitige Option auf Vertragsverlängerung bis 30. Juni 2026 ziehen. Zu den ausstehenden Gehaltskosten bis 2024, die zwischen drei und vier Millionen Euro liegen sollen, kämen dann auf Hertha dem Vernehmen nach etwa weitere sechs Millionen Euro plus Zinsen zu.