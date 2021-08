Bobic: "98 Prozent der Klubs in Europa haben größere Sorgen"

In den Testspielen unbesiegt, im DFB-Pokal eine Runde weiter: Am Sonntag wartet auf Hertha BSC die erste Prüfung in der Liga. Die Stoßrichtung für die neue Saison ist klar: mehr Stabilität dank veränderter Mentalität.

Eine Mannschaft, "die will, die hungrig ist und die zusammengekommen ist", erlebt Geschäftsführer Fredi Bobic in diesen Wochen. "Die Mannschaft geht respektvoll miteinander um, einer freut sich für den anderen. Die Spieler wollen miteinander etwas erreichen, keiner neidet dem anderen etwas. Vorher haben viele an sich selbst gedacht, das war ein Problem. Jetzt ist es zu einer Truppe zusammengeführt worden. Diesen Geist hat man sehr stark vor allem im zweiten Trainingslager in Leogang gespürt. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird für die kommende Saison etwas sehr Prägendes und sehr Wichtiges sein."

Das neue Wir-Gefühl steht am Sonntag in Köln gleich auf dem Prüfstand - nach einer reibungsfreien Vorbereitung. "Es gibt nicht eine Sache, die nicht gut gelaufen ist", sagte Trainer Pal Dardai am Freitag. "Wenn alles so läuft, wie du das planst, ist es auch kein gutes Gefühl. Deswegen habe ich vor dem Pokalspiel gesagt: Wann kommt der Blitz?" Beim Last-Minute-Sieg in Meppen (1:0) kam er nicht, jetzt will Hertha auch in der Liga mit Schwung und ohne atmosphärische Gewitter aus dem Startblock kommen. "Die Unsicherheit, das komische Gefühl aus dem letzten Jahr steckt tief drin", betonte Dardai. "Der nächste Schritt für uns ist ein guter Start. Wir haben sehr viel gearbeitet und in der Vorbereitung jeden Meter durchgezogen. Das war alles sehr positiv. Wir sind in einer guten Richtung. Aber wir brauchen einen oder drei Punkte am Wochenende."

Wir hatten ein sehr gutes, vertrauliches Gespräch mit ihm über seine Wünsche. Er spielt gerne hier. Pal Dardai über Matheus Cunha

Kapitän Dedryck Boyata, der am Donnerstag nach seiner Muskelblessur erstmals wieder mit dem Team trainierte, steht dem Vernehmen nach bereit für das Gastspiel in Köln. "Er entscheidet selber, ob er dabei ist", sagte Dardai über den belgischen Innenverteidiger, der unter der Woche seinen Vertrag in Berlin bis 2024 verlängert hatte. "Dieses Verhältnis habe ich zu ihm."

Und auch Olympiasieger Matheus Cunha, nach dem Triumph in Tokio seit Mittwoch bei Hertha zurück im Training, macht auf seinen Vorgesetzten in diesen Tagen einen konzentrierten Eindruck. "Einfach top bis jetzt" nannte Dardai die Trainingsleistungen des Brasilianers: "Er hat jede Einheit durchtrainiert. Wir hatten ein sehr gutes, vertrauliches Gespräch mit ihm über seine Wünsche. Er spielt gerne hier. Wir wollen ihm seine Kreativität nicht wegnehmen. In der Welt können zehn Spieler das in dem Tempo, was er kann." Das klang schon sehr nach einem Startelf-Mandat für den Mann, der in seinen bisherigen eineinhalb Berliner Jahren verlässlich zwischen Genialität und Egozentrik schwankte.

Damit fehlen zum Auftakt nur Stürmer Krzysztof Piatek (nach Knöchelbruch) und Torhüter Rune Jarstein (nach Herzmuskelentzündung). Herthas Kader, zu Wochenbeginn in der Offensive durch den vormaligen Augsburger Marco Richter weiter verstärkt, ist noch nicht komplett. "Es wird auch bei uns noch was passieren, glaube ich", sagt Bobic. "Wir werden versuchen, so rauszukommen, wie wir es bis jetzt geschafft haben: dass wir uns qualitativ eher verbessern."

Windhorst hat mitgeteilt, die ausstehenden 30 Millionen Euro überwiesen zu haben

Der Transfermarkt bleibt aus seiner Sicht schwierig. Bobics Erkenntnis: "Es wird jetzt spannend werden. Die Ligen starten überall in Europa, die Qualifikationen werden zu Ende gespielt in der Champions, Europa und Conference League. Also wird es auch da automatisch Verschiebungen geben. Der Markt ist immer noch sehr zäh. Es ist immer noch sehr wenig im Fluss und sehr wenig Geld im Umlauf. Es gibt den einen oder anderen, der ein bisschen besser gefördert wird, der ein bisschen mehr ausgibt. Aber 98 Prozent der Klubs in Europa haben größere Probleme und Sorgen."

Hertha, immerhin, gewinnt in diesen Tagen offenbar wie geplant nochmal an finanzieller Schlagkraft. Intern hat Lars Windhorst nach kicker-Informationen den Klub-Bossen am Freitag mitgeteilt, die noch ausstehenden letzten 30 Millionen Euro überwiesen zu haben - und bestätigte dies am Freitagnachmittag via Twitter. "Ich stehe zu meinem Wort - und auch zukünftig an der Seite der Herthaner", schrieb der Investor. Geschäftsführer Bobic wollte den Vorgang zuvor im Rahmen der Spieltagspressekonferenz noch "nicht bestätigen", klang aber entspannt: "Heute ist Freitag. Der Geldeingang muss erst am Montag bestätigt werden. Dadurch, dass der 15. auf einen Sonntag fällt, ist der Montag der nächste Banktag."

Mit der vertraglich zum 15. August vereinbarten letzten Tranche von etwa 30 Millionen Euro hätte Windhorsts 2019 eingestiegene Tennor-Holding dann insgesamt 374 Millionen Euro in den Hauptstadtklub investiert. Eine konkrete Platzierung nennt Hertha als Saisonziel nicht, aber eins ist klar: Nach zwei Spielzeiten am Rande des Abgrunds soll's im dritten Jahr der Partnerschaft mehr sportliche Rendite geben - und mehr Ruhe.