Bob: Nolte holt EM-Gold - Kalicki gewinnt Bronze

Laura Nolte hat den Europameistertitel im Monobob geholt. Kim Kalicki landete auf EM-Rang drei.

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte wurde beim zweiten Weltcuprennen in Altenberg, das gleichzeitig auch die Europameisterschaft ist, erneut Zweite. US-Favoritin Kaillie Humphries siegte erneut und baute ihre Führung in der Weltcupwertung vor Nolte weiter aus. Da in die EM-Wertung nur europäische Starterinnen eingerechnet werden, konnte Nolte aber dennoch über den Titel jubeln.

Weltcup-Dritte wurde Breeana Walker aus Australien, während die Rumänin Andreea Grecu überraschend EM-Silber holte.

Kim Kalicki aus Wiesbaden landete direkt dahinter als Weltcup-Siebte auf EM-Rang drei. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen verzichtete nach einem Sturz im ersten Durchgang auf den zweiten Lauf. Sie hatte allerdings Glück im Unglück, denn ihr Bob richtete sich in der darauffolgenden Kurve wieder auf.

"Ich bin sehr zufrieden, denn die erste Fahrt war überhaupt nicht gut, ganz anders als letzte Woche und im Training", sagte Nolte. "Im zweiten Lauf habe ich dann gezeigt, dass es geht. Es gibt mir ein gutes Gefühl in Richtung WM." Kalicki hingegen haderte: "Meine zwei Fahrten waren wirklich schlecht. Zudem hatte ich Probleme mit dem Nebel und meinem Visier am Helm."

Am Sonntag steht zum Abschluss des Wochenendes noch der Wettkampf im Zweierbob auf dem Programm. Die Rennen in Altenberg gelten als Generalprobe für den Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaften in St. Moritz.