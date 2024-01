Bob Hanning will "Team Deutschland" gründen

Deutschlands größte Talente bekommen in der Bundesliga nicht genug Einsatzzeiten - das findet unter anderen Bundestrainer Alfred Gislason. Der ehemalige DHB-Vize Bob Hanning will genau aus diesem Grund nun ein "Team Deutschland" gründen.

Die Bundesliga im Blick: Bob Hanning will mit Potsdam aufsteigen. Silvia Göres, VfL

Bob Hanning möchte mit dem VfL Potsdam in die Handball-Bundesliga aufsteigen und die Mannschaft dann mit Deutschlands größten Talenten um den Klassenerhalt spielen lassen. Der aktuelle VfL-Trainer und Geschäftsführer der Füchse Berlin schlägt dem Deutschen Handballbund (DHB) ein "Team Deutschland" vor, wie er am Donnerstag in einer Pressekonferenz sagte.

Sollte Zweitliga-Tabellenführer Potsdam also tatsächlich den Aufstieg schaffen, will Hanning deutsche U-21-Talente zum VfL lotsen und ihnen so Spielpraxis auf höchstem Niveau verschaffen. "Das ist eine Riesenchance für den Handball", sagte Hanning. "Jetzt können wir alle gemeinsam etwas machen: der DHB, die Bundesliga und der VfL Potsdam." Da Hanning selbst als VfL-Trainer im Sommer aufhört, möchte er sogar einen aktuellen DHB-Nachwuchstrainer als seinen Nachfolger verpflichten.

Fix ist allerdings noch nichts, da natürlich auch der Aufstieg des VfL trotz Tabellenführung noch lange nicht sicher ist. DHB-Verantwortliche wie Sportvorstand Axel Kromer hatte Hanning vorab über seine Idee informiert. Konkrete Gespräche sollen am 14. Februar bei einem gemeinsamen Treffen folgen.

Als mögliche VfL-Trainer könnten beispielsweise der aktuelle U-19-Nationalcoach Emir Kurtagic oder U-21-Nationaltrainer Martin Heuberger in Frage kommen. Hanning nannte außerdem den aktuellen DHB-Jugendkoordinator Jochen Beppler als Kandidaten. Fix sei allerdings noch nichts.

Hanning: "Ich hätte darauf Riesenbock"

"Ich möchte einfach beweisen, dass es in der 1. Liga mit deutschen Talenten geht. Ich hätte darauf Riesenbock, und der ganze Handball müsste Bock haben, dass diese Mannschaft sich als wettbewerbsfähig erweist", sagte er zu seinem geplanten "Team Deutschland".

Mit seinem "Vorschlag" würde Hanning eines der größten Probleme des deutschen Nachwuchses angehen: mangelnde Einsatzzeiten in der Bundesliga. Im aktuellen EM-Kader von Bundestrainer Gislason stehen zwar vier U-21-Weltmeister. Etwas weniger talentierte Spieler müssen aber um ihre Einsatzzeiten in den Klubs kämpfen. Das hatten unter anderen Gislason und U-21-Coach Heuberger in der Vergangenheit immer wieder kritisiert.

"Wir wollen den Bundesliga-Klubs die Möglichkeit geben, die U-21-Talente, die Spielpraxis brauchen, für ein Jahr an den VfL Potsdam auszuleihen. Danach würden sie dann wieder an ihre Heimatvereine zurückgehen", sagte Hanning.

"Ich sehe das als komplettes Angebot und als Riesenchance für unseren Sport. Mir geht es darum, etwas Gemeinsames zu machen", so Hanning weiter. Der DHB sei seiner Ansicht nach durchaus offen für seine Idee, die nicht auf Ablehnung gestoßen sei. Nach der EM will Hanning mit Kromer und Co. dann konkret darüber sprechen.