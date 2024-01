Bob Hanning verrät: Wie der THW Kiel den Füchsen Berlin Mathias Gidsel wegschnappen wollte

Vor dem EM-Halbfinale gegen Deutschlands Handballer rückt Dänemarks Superstar Mathias Gidsel in den Fokus. Dass der vielleicht beste Spieler der Welt bei den Füchsen Berlin spielt, ist eine kleine Sensation. Wie es dazu kam, verrät nun der Berliner Boss.

Bob Hanning schwärmt in den allerhöchsten Tönen von Dänemarks Superstar Mathias Gidsel. Der 55-Jährige muss es wissen, schließlich hat der Geschäftsführer den vielleicht besten Handballer der Welt im Sommer 2022 gemeinsam mit Stefan Kretzschmar zu den Füchsen Berlin gelotst. Wie umworben Mathias Gidsel schon damals war, beweist nun eine kleine Anekdote von Bob Hanning.

"Als ich die erste Verhandlungsrunde mit Mathias Gidsel geführt habe, saßen wir dann alle an einem Tisch", erzählt Bob Hanning dem kicker. "Der Berater von Mathias musste sein Handy aufladen, und ich schwöre es euch, sechs oder sieben Mal hat das Management des THW Kiel in der gleichen Zeit angerufen, während wir in der Verhandlungsrunde saßen."

"Charakterlich eine glatte Eins"

Er habe Mathias Gidsel dann eine Frage gestellt, berichtet Bob Hanning weiter. "Sag mir, warum wechselst du zu uns? Warum möchtest du zu uns kommen? Dir liegt doch die ganze Welt zu Füßen!" Dennoch entschied der Linkshänder sich schnell für die Füchse und nicht etwa für den THW.

"Er hat gesagt, Bob, das kann ich dir sagen. Zum einen habt ihr euch am meisten um mich bemüht. Zum zweiten möchte ich mit einer Mannschaft etwas gewinnen, was sie noch nie gewonnen hat", sagt Bob Hanning. Während beispielsweise die Kieler schon etliche Meistertitel eingefahren haben, haben die Füchse Berlin noch keine Meisterschaft feiern können.

Mathias Gidsel sei "charakterlich eine glatte Eins", schwärmt Bob Hanning. Sportlich ist er das ohnehin. Auch vor dem Halbfinale gegen Deutschland am Freitag zählt er wieder zu den besten Spielern des Turniers.

Bob Hanning im Video über Mathias Gidsel