Bob Hanning: "Unsere Mannschaft lebt davon, dass alle mitmachen"

Der 1. VfL Potsdam hat die Hinrunde der 2. Handball-Bundesliga nach 13 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mit 28:6 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz beendet. Im Interview spricht Trainer Bob Hanning über den Charakter seiner Mannschaft und den möglichen Aufstieg.

Die Siegesserie des 1. VfL Potsdam hält nun schon seit 14 Spielen. Das Erfolgsrezept der jungen Mannschaft? - "Teamgefühl und Teamgefüge", wie Cheftrainer Bob Hanning in einem vereinseigenen Interview erklärt. "Es passt sehr gut miteinander und zueinander", findet der Trainer.

"Ich denke, Grund hierfür [den Erfolg in der Hinrunde, ed.] ist, dass wir jede Herausforderung als Chance begreifen, dass uns Verletzungen oder Abgabe von Spielern an unseren Kooperationspartner Füchse Berlin nicht aus der Bahn werfen, sondern dass wir immer versuchen, gemeinsam die bestmögliche Lösung zu entwickeln", sagt Hanning.

Dass die Chemie und die Einstellung der Potsdamer Mannschaft stimmt, sieht auch auch der Cheftrainer des Zweitligisten. "Unsere Mannschaft lebt davon, dass alle mitmachen, und dass die, die weniger spielen oder fast gar nicht gespielt haben, trotzdem mit guter Laune und Einstellung bei einer persönlichen, nachvollziehbaren Unzufriedenheit alles einzahlen", erklärt Bob Hanning.

Hanning: "Finde die Situation, jetzt von Aufstieg zu sprechen, einfach unangemessen"

Über den Aufstieg will der Potsdamer Trainer nach dem Ende der Hinrunde allerdings noch nicht sprechen. "Ich finde die Situation, jetzt von Aufstieg zu sprechen, wo es noch 17 Spiele gibt, einfach unangemessen, und das wird auch der Mannschaft nicht gerecht", so Hanning.

"Ich bin immer ein Freund, der die Messlatten hoch setzt", führt Bob Hanning mit Blick auf die Aufstiegsdiskussion weiter aus. "Ich denke in dem Fall aber, dass die Mannschaft Freude haben soll, sie soll sich in Ruhe entwickeln können." Und dennoch: "Wenn das Abfallprodukt ein Aufstiegsplatz ist, dann werden wir uns das nicht verbieten. Das haben wir klar kommuniziert."

Aktuell liegt der 1. VfL Potsdam punktgleich allerdings mit einem schlechteren Torverhältnis als der Tabellenführer SG BBM Bietigheim auf dem zweiten Platz in der zweiten Handball-Bundesliga. Auch der ASV Hamm-Westfalen liebäugelt mit drei Punkten Rückstand auf das Spitzenduo mit dem Sprung auf einen Aufstiegsplatz.

Angesichts der direkten Konkurrenz sieht Bob Hanning sein Team als den Underdog im Aufstiegskampf. "Wir haben die jüngste Mannschaft der Liga", so Hanning und fügt hinzu: "Wir befinden uns da oben in einem Spitzentrio und haben nur ein Drittel des Etats von manch anderer Mannschaft."

Dabei liegt die Priorität des Trainers am Ende nicht auf dem Endergebnis, wie Hanning im Interview erklärt. "Alle in Potsdam und die, die sich für Handball interessieren, können sich mit der Mannschaft identifizieren, und das ist es, was mir wichtig ist", so Hanning.