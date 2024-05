Bob Hanning schafft dritten Aufstieg in die Handball Bundesliga

Bob Hanning feiert zum dritten Mal als Trainer einen Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Beim VfL Potsdam endet seine Zeit als Coach, dennoch wird er "für alle Spieler in einer anderen Funktion zur Verfügung stehen".

Bob Hanning feiert mit dem VfL Potsdam den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga. IMAGO/Jan Huebner

"Es ist eine unfassbare Sensation, was die jüngste Mannschaft der Liga hier Woche für Woche geleistet hat", sagte Bob Hanning dem rbb, als der erste Aufstieg der Potsdamer Vereinsgeschichte in die Handball Bundesliga in trockenen Tüchern war.

Nach dem 43:28 (21:12) am Samstagabend gegen den TV Großwallstadt steht fest: Die Potsdamer, die unter Trainer Bob Hanning erst vor zwei Jahren in die zweite Liga aufgestiegen waren, können bei noch drei ausstehenden Spieltagen nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsränge verdrängt werden.

Für Bob Hanning ist es nach Solingen und den Füchsen Berlin sein dritter Aufstieg ins Oberhaus. Ein besonderer, wie er gesteht: "Ohne den Torwarttrainer haben wir einen Durchschnitt von 22 Jahren. Das ist die jüngste Mannschaft, die je in die Bundesliga aufgestiegen ist", sagte er. "Und das ringt mir ganz viel Respekt ab. Die Jungs haben das herausragend gemacht."

Die Rührung von Bob Hanning nach dem vorzeitigen Aufstieg wich schnell der Feierlaune. "Es ist schon ein besonderer Moment. Wir sind über ganz, ganz viele Jahre gewachsen. Vor drei Jahren hat der Traum mit dem Aufstieg angefangen", so der 56-Jährige, bevor er sich mit einer Schaumweinflasche in die Sektdusche der jubelnden Spieler mischte.

Turbo-Entwicklung mit Füchse-Power

Die Turbo-Entwicklung des VfL ist vor allem Hannings Werk. Seit der Manager des Bundesligisten Füchse Berlin im Sommer 2021 parallel im ehrenamtlichen Nebenjob das Traineramt in Potsdam übernommen hat, geht es mit dem Klub steil bergauf. Der Whatsapp-Gruppe des Teams gab Hanning schon vor Saisonbeginn den Namen "Aufstieg 2024".

Zum Erfolgsgeheimnis des VfL gehört auch die Zusammensetzung der Mannschaft. Mit jungen, hungrigen Spielern wie den U21-Weltmeistern Max Beneke (mit aktuell 268 Toren zurzeit Zweitliga-Toptorjäger) und Torwart Lasse Ludwig schaffte Hanning den Durchmarsch.

Gleich zwölf VfL-Spieler wurden nach 2000 geboren, sechs sind mit einem Zweitspielrecht für die Füchse ausgestattet. Dies wird in der nächsten Saison allerdings nicht mehr möglich sein, da beide Teams dann in einer Liga antreten. Durch den Aufstieg wird die enge Kooperation mit den Berlinern in eine Zusammenarbeit umgewandelt.

Bob Hanning schwebt nun mit Potsdam ein "Team Deutschland" vor, mit jungen Talenten, die bei anderen Bundesligavereinen auf der Bank "versauern". So laufen die Planungen für die neue Saison laut Hanning bereits: "In den nächsten zehn Tagen werden wir den Trainer verkünden und noch ein, zwei Spieler."

Und auch Bob Hanning wird den Potsdamern in gewisser Weise erhalten bleiben: "Ich gehe dem VfL nicht verloren. Wir werden einen tollen Trainer für diese Mannschaft verpflichten. Der diese Mannschaft weiterentwickeln wird. Und ich werde für alle Spieler einfach nur in einer anderen Funktion zur Verfügung stehen, wer immer meinen Rat braucht", versprach er in der Bild.

