Bob Hanning kritisiert ÖHB für EM-Nominierung

Am Rande des deutlichen Heimerfolgs des VfL Potsdam gegen Hüttenberg hat Bob Hanning den ÖHB für die österreichische Kader-Nominierung für die bevorstehende Handball-EM scharf kritisiert.

Acht Treffer erzielte VfL-Rückraumspieler Elias Kofler am gestrigen Sonntag (17. Dezember) gegen den TV Hüttenberg und war damit bester Torschütze des Spiels. Potsdam blieb mit dem 32:23-Erfolg auch im 14. Spiel in Folge ungeschlagen - und festigte damit den zweiten Platz in der 2. Handball-Bundesliga, ist punktgleich mit Spitzenreiter Bietigheim.

Trainer Bob Hanning hatte aber dennoch etwas auf dem Herzen und verschaffte seinem Ärger danach Luft (die MAZ berichtete zuerst): Denn Elias Kofler fehlt im EM-Kader der österreichischen Handball-Nationalmannschaft. ÖHB-Teamchef Ales Pajovic hat den Potsdamer im 17er-Kader nicht berücksichtigt.

"Elias Kofler - was soll ich sagen. Ich bin sicher, dass Österreich Europameister wird", wird Hanning auf der Potsdamer Vereinshomepage zitiert. Er schob nach: "Da lege ich mich jetzt mal drauf fest, denn wenn man auf Elias Kofler verzichten kann, dann muss man so eine gute Mannschaft haben, dass man Europameister werden muss!"

"Er hat seine Nicht-Nominierung gut verkraftet und hat das heute sehr gut gemacht", so Bob Hanning mit Blick auf den Auftritt von Elias Kofler. Der Spieler selbst erklärte nach dem Spiel: "Ich glaube, ich hab mir heute keinen Druck gemacht. Ich hab gewusst, dass ich es drauf habe und bin locker geblieben, und dann kommt alles von ganz allein. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte."

Der 23-Jährige fügte hinzu: "Ich glaube die Trainingseinheiten haben uns diese Woche wirklich geholfen. Wir haben viele Spielzüge geübt und konnten vieles auch im Spiel umsetzen. (...) Wir haben momentan einen enormen Teamspirit, und wenn wir den weiterhin halten können, dann können wir so auch die nächsten Spiele gewinnen." Mit Potsdam, denn für das ÖHB-Team wurde er zur Verärgerung seines Vereinstrainers nicht nominiert.