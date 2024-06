Bob Hanning: "Guckt einfach nur auf diesen Mann"

Bob Hanning hat mit dem VfL Potsdam den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Auch sein guter Freund Iker Romero spielt mit der SG BBM Bietigheim im kommenden Jahr erstklassig. In seiner kicker-Video-Kolumne sprach Hanning über die beiden Aufsteiger.

Als jüngste Mannschaft hat sich der VfL Potsdam schon vorzeitig den Aufstieg ins deutsche Oberhaus gesichert: "Das zeigt: Wenn man der Jugend vertraut, wenn man Spieler entwickelt, dann passt das", ist der geringe Altersdurchschnitt für Bob Hanning ein Zeichen guter Jugendarbeit.

Neben seinem VfL Potsdam, der ab der kommenden Saison von Emir Kurtagic trainiert wird, hat auch die SG BBM Bietigheim um Iker Romero den Startplatz in der Bundesliga sicher. "Iker Romero ist der Weltstar in der ersten Handball-Bundesliga. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Man braucht sich gar nicht so viele Spieler anzuschauen, sondern guckt einfach nur auf diesen Mann. Er hat alles gewonnen, er ist ein unfassbar großer Sportler", freut sich Hanning auf Romero in der ersten Liga.

» Bob Hanning und Iker Romero im Doppelinterview

Und was traut der 56-Jährige den beiden Aufsteigern zu? "Die beiden Mannschaften kommen hoch und kämpfen natürlich von Anfang an um ihr Überleben", so Hanning, der sich zuversichtlich zeigt: "Man hat anhand von Eisenach gesehen, was das mit einem machen kann. Wenn alle bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen, kann man sogar den Klassenerhalt schaffen. Ich wünsche mir das natürlich für die beiden Aufsteiger auch von ganzem Herzen."

» Bob Hanning im Interview über Aufstieg mit Potsdam, Nachfolger und Team Deutschland