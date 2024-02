Bob Hanning gegen seinen Ex: VfL Potsdam trifft auf TuSEM Essen

Beim Re-Start der 2. Handball Bundesliga kommt es direkt am Freitag zum Topspiel, wenn Bob Hanning mit dem 1. VfL Potsdam bei TuSEM Essen gastiert.

Für das erste Pflichtspiel im neuen Jahr geht es für die Adler aus Potsdam in den Sportpark "Am Hallo", denn am Freitag, den 9. Februar, spielt der 1. VfL Potsdam dort gegen den TuSEM Essen. Die Partie der 2. Handball-Bundesliga wird um 19.30 Uhr angepfiffen und ab 19:10 Uhr im Livestream bei Dyn übertragen.

Die Adler gehen nach der erfolgreichen Hinrunde als Tabellenerster in die Partie. In der Vorbereitung verloren die Potsdamer nach dem Trainingslager beide Testspiele gegen den SC DHfK Leipzig und den ThSV Eisenach. Bob Hanning sah zuletzt aber eine Leistungssteigerung bei seinem Team. "Insgesamt sind wir einen Schritt vorangekommen", sagte er nach dem 22:27 gegen den Erstligisten aus Eisenach.

Auf der Gegenseite ist man glücklicher mit den letzten Wochen. Trainer Michael Hegemann zeigte sich erfreut über den Fleiß seiner Spieler und ist voll des Lobes über die Vorbereitung seiner Jungs: "Traditionell ist die Vorbereitung eher unbeliebt bei den Spielern, aber alle haben gut mitgezogen. Wir haben alle Bock, dass es wieder losgeht und ich hoffe, dass sich die Jungs am Freitag für ihren Eifer belohnen können."

Hinspiel spricht für TuSEM

Auf die Zuschauer und Fans in der Arena dürfte ein intensives Match warten, denn im Hinspiel verloren die Adler in eigener Halle nur knapp mit 23:24. Damals konnten die Jungs von Trainer Bob Hanning trotz starker Offensivleistung das Abwehrzentrum der Essener nicht durchbrechen.

Am Freitagabend hofft der 55-jährige nun auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft: "In der Hinrunde haben wir dieses Spiel, wo nicht alles gepasst hat, auch zurecht verloren. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns wieder neu finden. Die Vorbereitung ist auch nicht so verlaufen, dass alle sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen uns das alles neu erarbeiten und ich bin gespannt, aber die Tendenz zeigt zumindest leicht nach oben."

Seit der Niederlage verloren die Potsdamer indes kein Ligaspiel mehr. TuSEM-Coach Michaekl Hegemann weiß um die Rollenverteilung, rechnet sich und seiner Mannschaft aber auch durchaus Chancen aus: "Im Hinspiel haben wir bewiesen, was wir können. Die Jungs haben gut gearbeitet und wir hoffen, dass wir das Freitag auf die Platte bringen können."

Beneke als Entscheider?

Besonders die letzten drei Partien vor der Winterpause sprechen für den VfL; gegen Hüttenberg (32:23), in Minden (36:24) und gegen Dresden (34:24) konnten hohe Siege eingefahren werden. Gefährlichster Mann bei den Brandenburgern ist Rückraumspieler Max Beneke. Der 20-Jährige führt die ligaweite Torschützenliste mit großem Abstand an. Insgesamt kommt Beneke auf 162 Treffer, in elf von 19 Spielen traf er zweistellig.

» Der Unaufhaltsame: Was Max Beneke so stark macht

Doch auch im Tor ist Potsdam stark besetzt: Lasse Ludwig ist mit 201 Paraden drittbester Torhüter der Liga und liegt damit nur knapp vor TuSEM-Schlussmann Lukas Diedrich. Das Duell Essen gegen Potsdam ist auch das Spiel der beiden besten Defensiven der Liga. Mit 495 Gegentoren hat der TuSEM dabei minimal die Nase vorn.

Das weiß auch Bob Hanning: "Das ist das Spiel der vermeintlich besten Abwehrreihen. Mit Essen steht uns eine kompakte Abwehr gegenüber, denn Michael Hegemann rührt mit seinen Jungs hinten wirklich Beton an. Mit Lukas Dietrich haben sie auch einen der besten Torhüter in der Liga, der nicht umsonst zum BHC wechselt."

"Aus den Erfahrungswerten etwas mitnehmen"

Auch Potsdams Mittelmann Moritz Sauter hofft auf eine positive Saisonfortsetzung: "Es ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns, weil wir in der Hinrunde gegen sie verloren haben. Sie haben ihre Stärke vor allem in der Abwehr im Innenblock, da sie sehr kompakt stehen. Wir müssen gucken, dass wir das Spiel positiv gestalten, an die Leistung der Hinrunde anknüpfen und auf der Erfolgswelle weiterspielen."

"Wir sind allerdings weit weg von dem, was wir im Dezember hatten, und jetzt müssen wir einfach wieder was auf die Beine stellen. Die Mannschaft ist auch vollzählig, da alle Spieler über die Winterpause fit geworden oder geblieben sind. Trotzdem haben wir im Hinspiel nicht alles richtig gemacht, und wir müssen jetzt gucken, dass wir aus den Erfahrungswerten etwas mitnehmen und das dann auch umsetzen", ergänzt VfL-Trainer Bob Hanning.