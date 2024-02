Bob Hanning froh, dass VfL Potsdam den DRHV "jetzt noch erwischte"

Vor 1.825 Zuschauern setzte sich der 1. VfL Potsdam am gestrigen Abend gegen den Dessau-Roßlauer HV durch und verteidigte die Spitze in der 2. Handball Bundesliga. Die Gäste - in der vergangenen Saison lange im Aufstiegsrennen vertreten - befinden sich im Kampf um den Klassenverbleib. Potsdams Coach Bob Hanning zeigte sich froh, den DRHV jetzt und nicht in einigen Wochen als Gegner gehabt zu haben.

"Wir wussten, Dessau ist natürlich in der Verfassung, in der sie jetzt wieder sind, nicht auf dem Tabellenplatz, auf dem sie sein sollten", erklärte Bob Hanning nach dem Sieg des VfL Potsdam gegen den Dessau-Roßlauer HV. Mit 13:29 Punkten steht der DRHV derzeit auf dem vierzehnten Platz der Tabelle der 2. Handball Bundesliga. Mit dem 36:26 gegen Nordhorn hatte das Team von Uwe Jungandreas allerdings zum Re-Start der 2. Liga in der Vorwoche ein Ausrufezeichen gesetzt.

"Jetzt ist es das erste Mal seit langem, dass Uwe seinen Kader wieder zusammen hat. Von daher bin ich froh, dass ich sie jetzt noch erwische und nicht erst in drei oder vier Wochen, wenn sich alles wieder eingespielt hat", so Bob Hanning mit Blick auf das Potenzial beim Dessau-Roßlauer HV, der in den nächsten Wochen auf den VfL Lübeck-Schwartau, Dormagen, Hamm, Essen und Hüttenberg treffen wird.

"Potsdam hat heute, vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Die erste Halbzeit meiner Mannschaft hat mich überzeugt. Letztendlich hat es gegen starke Potsdamer aber nicht gereicht", erklärte Dessaus Coach Uwe Jungandreas unterdessen, warum es trotz des Aufwärtstrend beim DRHV nicht zu Punkten beim Topklub der 2. Liga reichte.

"Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Im Angriff haben wir sehr diszipliniert gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns von der höheren Aggressivität Potsdams beeindrucken lassen. Wir haben uns vom Tor wegtreiben lassen und haben uns dann der spielerischen Klasse Potsdams ergeben müssen. Trotzdem haben wir immer unsere Tore gemacht, aber am Ende konnten wir nur Ergebniskosmetik betreiben", so Jungandreas weiter.

Hanning froh über Polster

"Dessau hat bis zum Schluss gekämpft und wir können froh sein, dass wir uns vorher so ein Polster erarbeitet haben", erklärte Bob Hanning mit Blick auf die Endphase. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Wir wussten, wir gewinnen dieses Spiel, wenn wir es schaffen, Dessau nicht ins Tempo kommen zu lassen. Wir haben genauso großartig verteidigt, wie Dessau es getan hat."

"Lasse hat in der zweiten Halbzeit mit zehn gehaltenen Bällen ein phänomenales Spiel gemacht. Marko Katic hat uns ebenfalls gutgetan und viele gute Lösungen gehabt. Dafür haben wir das erste Mal 7 gegen 6 nicht gelöst gekriegt und da hat mir auch der Spirit hintenraus gefehlt. Dann wechseln wir nochmal und bekommen dennoch keine Konstanz in unser Abwehrspiel und waren einfach nicht mehr so präsent, wie wir hätten sein sollen", so Hanning weiter.

"Zur Torwartleistung gehört immer auch eine gute Abwehrleistung", so der gelobte Lasse Ludwig, der ausführte: "Wir hatten zunächst Probleme, Timo Löser in den Griff zu bekommen, aber ich fand unsere Abwehr solide. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel aggressiver, haben die Zuschauer auch mitgenommen und waren sehr viel konzentrierter im Abschluss. Durch eine aggressivere Grundeinstellung konnten wir dann auch Löser unter Kontrolle bekommen. Ich bin froh, dass ich das Torwartduell gegen Ambrosius für mich entscheiden konnte, aber viel wichtiger ist, dass wir das Spiel heute gewonnen haben."

