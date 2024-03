Bob Hanning: "Ein verdientes, sehr intensives Unentschieden"

Mit seinem vierzehnten Treffer hatte Max Beneke den 1. VfL Potsdam in Lübbecke in Führung geworfen, doch mit der Sirene glich Fynn Hangstein mit seinem neunten Tor aus. Spitzenreiter Potsdam verlor so einen Punkt auf den Tabellenzweiten aus Bietigheim, der am Freitag siegte - Verfolger Hamm ist am Sonntag im Einsatz. Bob Hanning war dennoch nicht unzufrieden.

Bob Hanning holte mit dem VfL Potsdam einen Punkt in Lübbecke. Sylvia Göres