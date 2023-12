Dieser Nationalspieler soll mein Nachfolger bei den Füchsen Berlin werden

In fünf Jahren will Bob Hanning als Geschäftsführer der Füchse Berlin aufhören. Schon jetzt macht der 55-Jährige sich Gedanken darüber, wie es bei seinem Herzensclub danach weitergehen soll. Im Gespräch mit handball-world bestätigt er nun erstmals, wer sein klarer Wunschkandidat ist.

Paul Drux soll auf lange Sicht Bob Hanning als Geschäftsführer der Füchse Berlin beerben. In fünf Jahren will Hanning seinen Job als Manager des Bundesligisten abgeben, dann wünscht er sich Nationalspieler Drux als Nachfolger. "Ich kann mir keinen Besseren vorstellen als Paul", sagte der 55-Jährige gegenüber handball-world. "Der Mann bringt alles mit. Es gibt keinen Vergleichbaren für diesen Club."

Hanning hatte den gebürtigen Gummersbacher 2011 in die Jugendabteilung der Berliner geholt. Seitdem entwickelte sich der aktuell verletzte Rückraumspieler zu einer der unangefochtenen Führungskräfte des Hauptstadt-Clubs. "Wir sind ein Verein, der wie kein anderer von seiner DNA lebt. Diese DNA ist der Lebenserhaltungsstrang dieses Clubs", sagte Hanning. "Paul ist der Inbegriff davon."

Der 28-Jährige bräuchte nach Ansicht von Hanning ein starkes Team um sich herum. Wie genau dieses Führungsteam aussehen soll, weiß Hanning noch nicht. Er will den Füchsen ja auch noch einige Jahre erhalten bleiben. Darum hat er auch noch nicht konkret mit Drux über seine Ideen gesprochen. "Der will erst mal noch Handball spielen", sagte Hanning. "Es ist ja auch noch eine Weile hin."

Zäsur für die Füchse Berlin

"Ich bin jetzt 55 und die nächsten fünf Jahre soll noch was passieren. Ich werde meine Anteile an den Füchsen abgeben", hatte Bob Hanning zuletzt bei Dyn seinen Rückzug angekündigt. "Ich werde noch fünf Jahre Geschäftsführer machen, wenn der Verein das möchte, und dann werde ich alles in gute Hände übergeben. Das ist auch ein Prozess, den man einleiten muss."

Ein Abschied Hannings wäre für den Hauptstadtclub eine Zäsur. Der gebürtige Essener, der zuvor in Hamburg tätig war, arbeitet seit dem Sommer 2005 als Manager der Füchse, die unter ihm den Aufstieg in die Bundesliga sowie internationale und nationale Titel feierten.

Vor allem dank Bob Hanning bauten die Berliner zudem eine exzellente Nachwuchsakademie auf und entwickelten sich zu einem der besten Vereine Deutschlands, aktuell ist der Club punktgleich mit dem SC Magdeburg an der Tabellenspitze. Hanning ist zudem gleichzeitig noch Trainer von Kooperationspartner VfL Potsdam, den er mit zahlreichen Spielern aus dem Füchse-Nachwuchs in die 2. Bundesliga führte.