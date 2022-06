Boateng und Hertha: Ein Jahr geht noch

Kevin-Prince Boateng wird ein weiteres Jahr bei Hertha BSC spielen. Der Hauptstadtklub verlängerte den zum Monatsende auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

Herthas neues Trainer Sandro Schwarz war kurz nach seiner Installierung nach Berlin gereist, um persönlich mit dem Mittelfeldspieler zu sprechen, wie seine Zukunft aussehen könnte. Die Tendenz nach dem Gespräch ("offen, ehrlich, klar") sprach für eine Fortsetzung des Kontraktes, der nun für eine weitere Spielzeit ausgedehnt wurde.

"Wir haben nicht nur zuletzt in der Relegation gesehen, welche Bedeutung Prince für unsere Mannschaft hat. Er ist unser Führungsspieler, geht voran und zieht alle mit. Genau diese Eigenschaften brauchen wir auch in der kommenden Saison", wird Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Mitteilung zitiert.

Ich fühle mich gut, bin hungrig und habe Bock, weiter mit den Jungs zu zocken. Kevin-Prince Boateng

Boateng avancierte vor allem in der Endphase des Abstiegskampfes der vergangenen Spielzeit, in der er 18 Partien (zehn Einwechslungen, keine Tore und Assists) für die Alte Dame absolvierte, zu einem wichtigen Faktor. Sein bestes Spiel absolvierte er beim 1:0-Sieg in Augsburg (30. Spieltag, kicker-Note 2,5), der Hertha neues Selbstvertrauen im Keller schenkte.

Bei den beiden Relegationsspielen gegen den Hamburger SV stand er lediglich beim Rückspiel auf dem Platz und half mit, dass Hertha in der Bundesliga bleibt. Nun steht fest: Dasselbe gilt für Boateng.

" Welchen besonderen Stellenwert dieser Verein für mich hat, habe ich immer gesagt - und auf und neben dem Platz gezeigt. Ich fühle mich gut, bin hungrig und habe Bock, weiter mit den Jungs zu zocken", sagte Boateng selbst.