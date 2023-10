Boateng trainiert bei Bayern mit

Der FC Bayern denkt über eine Verpflichtung von Jerome Boateng nach. Am Sonntag trainierte der Innenverteidiger bereits mit.

Trainierte am Sonntag an der Säbener Straße: Jerome Boateng. IMAGO/Lackovic

Mit Jerome Boateng könnte der FC Bayern einen Monat nach dem unglücklichen Ende der Sommer-Wechselperiode doch noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wie der kicker bereits am Samstagabend vermeldet hatte, denkt der deutsche Rekordmeister über eine Verpflichtung des 35 Jahre alten Innenverteidigers nach.

Am Sonntagvormittag zeigten die Münchner Boateng bereits im Bayern-Outfit. Der Weltmeister von 2014 absolvierte am Tag nach dem 2:2-Unentschieden im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig mit den Reservisten eine erste Trainingseinheit, der weitere folgen sollen. "Boateng soll auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mittrainieren", gaben die Bayern in einer kurzen Mitteilung bekannt.

Mit dem erfahrenen Boateng würde Trainer Thomas Tuchel eine weitere Alternative im Abwehrzentrum zur Verfügung stehen. Dort heißen die einzigen Optionen aktuell Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt. Im DFB-Pokal-Erstrundenspiel bei Preußen Münster (4:0) hatte ausfallbedingt Mittelfeldspieler Leon Goretzka als Innenverteidiger aushelfen müssen.

Boateng beim Abschied: "Bayern ist ein toller Verein"

Boateng ist seit dem 1. Juli vereinslos und kann deshalb auch schon vor der der Winter-Transferphase im Januar verpflichtet werden. Zuvor war sein auslaufender Vertrag bei Ligue-1-Klub Olympique Lyon nicht verlängert worden, bei dem er zuvor zunehmend in die Reservistenrolle gerutscht war.

Mit den Bayern gewann Boateng in seiner Zeit von 2011 bis 2021 zweimal die Champions League und die Klub-WM, neunmal die Meisterschale sowie je fünfmal den DFB-Pokal und den DFL-Supercup. Insgesamt kommt er auf 314 Bundesliga-Einsätze (fünf Tore, 21 Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,30). "Bayern ist ein toller Verein. Ich habe mich wohlgefühlt, konnte meine Grenzen erfahren und mich verbessern", hatte Boateng bei seinem Abschied gesagt. Nun könnte sich ein überraschendes Comeback anbahnen.