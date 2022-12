Boateng: "Niemand hat mit mir darüber gesprochen"

Jerome Boateng hatte es sportlich in Lyon zuletzt schwer und wurde dann auch noch von einer Verletzung zurückgeworfen. Berichte, wonach der Klub sich vom 34-Jährigen trennen möchte, weist Boateng aber entschieden zurück.

Seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Lyon im Jahr 2021 hatte Jerome Boateng in Frankreich durchaus schwierige Zeiten. Verlief sein erstes Jahr (25 Ligaspiele) über weite Strecken noch recht ordentlich, so geriet der Abwehrmann zum Saisonende hin nach und nach aufs Abstellgleis und wurde von Trainer Peter Bosz in der laufenden Saison gar nicht mehr berücksichtigt.

Erst nach Bosz' Entlassung wurde es unter Neu-Trainer Laurent Blanc wieder besser. Blanc machte Boateng abermals zum Stammspieler und setzte dabei auch auf die große Erfahrung des Weltmeisters von 2014. Doch dann erlitt Boateng kurz vor der WM-Pause eine Meniskusverletzung, die sogar eine OP mit sich brachte. Seitdem arbeitet der Routinier an seinem Comeback.

Seit Laurent Blanc unser Trainer ist, lief es für mich persönlich sehr gut. Jerome Boateng

"Seit Laurent Blanc unser Trainer ist, lief es für mich persönlich sehr gut. Vor der Verletzung habe ich immer gespielt", sagt Boateng und verweist auf das gute Verhältnis, welches er zu Blanc hat: "Das Vertrauen und die Meinung des Trainers sind wichtig für mich, alles andere ist nicht relevant."

Zuletzt machte ein Bericht von "Foot Mercato" die Runde, wonach die Zukunft des Topverdieners nach der Übernahme von Olympique Lyon durch die "Eagle Football Holding" von US-Investor John Textor nun ungewiss sei und Boateng den Klub womöglich im Januar verlassen könnte.

"Niemand vom Verein hat mit mir oder meinem Berater darüber gesprochen", beteuert Boateng und betont, dass es auch von seiner Seite keine Gespräche mit anderen Klubs gegeben habe. "Mein Fokus lag zu 100 Prozent darauf, schnell wieder fit zu werden."

Rückkehr im neuen Jahr?

Die Reise ins Trainingslager nach Dubai machte Boateng jedenfalls mit, wenngleich er in Testspielen gegen Arsenal (0:3, 1:2 i.E.) und Liverpool (3:1, 5:3 i.E.) nicht zum Einsatz kam. Dennoch: Allein die Tatsache, dass er dabei ist, scheint ein Indiz zu sein, dass Blanc weiter auf ihn zählt.

Allgemein hat Boateng, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, "ein gutes Gefühl. Ich werde schon bald wieder spielen und denke, dass ich am Neujahrstag gegen Clermont (17 Uhr) wieder einsatzbereit bin.

Das heißt aber auch, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler (76 Länderspiele) davon ausgeht, dass er zum Re-Start der französischen Ligue 1 am Mittwoch (21 Uhr) beim Gastspiel des Tabellenachten bei Stade Brest nicht dabei sein wird.