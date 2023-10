Boateng kehrt nicht zu Bayern zurück

Der FC Bayern und Jerome Boateng finden nicht ein weiteres Mal zusammen. Der 35-jährige Abwehrspieler war als Notlösung für die zuletzt personell arg gebeutelten Münchner im Gespräch, doch letztlich kam der Deal nicht zustande. In einer offiziellen Mitteilung gab der der Rekordmeister an, dass sich die Personallage entspannt habe, so dass eine Verpflichtung des vereinslosen Boatengs nicht mehr notwendig sei.