Boateng: "Es ist einfach nicht genug"

Die 2. Liga rückt für Hertha BSC immer näher. Nach dem ernüchternden 2:4 gegen Werder Bremen beim Trainer-Comeback von Pal Dardai sagt Kevin-Prince Boateng: "Man merkt, dass eine Blockade drin ist."

Der Mann, der sonst nie um eine griffige Analyse und eine gute Pointe verlegen ist, suchte in den Katakomben des Berliner Olympiastadions nach Worten. "Ich bin einer, der immer viel reden kann und immer Antworten hat", bekannte Kevin-Prince Boateng, "aber gerade ist es sehr, sehr schwer, das Spiel zusammenzufassen."

Er probierte es dann doch und brachte das Geschehen auf den Punkt: "Es ist einfach nicht genug, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Zu sagen, die zweite Halbzeit war gut - das reicht einfach nicht. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute da sein."

Das war Hertha beim Comeback von Pal Dardai auf der Trainerbank bei weitem nicht. Nach passablen ersten fünf Minuten nutzte Werder die erste Torchance durch Marvin Ducksch - danach brachen bei den Berlinern im ausverkauften Olympiastadion alle Dämme. "Nach dem ersten Gegentor war die Mannschaft blockiert", bilanzierte Dardai und gestand in der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Ich war innerlich vorbereitet auf eine Niederlage."

Wir labern alle zu viel. Es bringt ja nichts. Und am Ende kriegst du zu Hause wieder vier Gegentore. Kevin-Prince Boateng

Die mentale Blockade thematisierte auch der von Dardai zur Halbzeit eingewechselte Boateng: "Vor so einer Kulisse ist es nicht leicht, von hinten einfach aufzuspielen und nach so einem Ergebnis auf Schalke (2:5 vor acht Tagen, d. Red.) den Mut zu haben." Erst beim Stand von 0:4 nach gut einer Stunde, als Hertha rein gar nichts mehr zu verlieren hatte, lösten sich die Fesseln. Dass sich während des Spiels Teile der Berliner Fans in der Ostkurve mit dem Rücken zum Spielfeld setzten, einige gingen und nach Abpfiff Bierbecher flogen und Pfiffe ertönten, dafür zeigte Boateng Verständnis: "Ich bin selber Hertha-Fan. Es tut mir auch weh. Ich würde auch pfeifen, glaube ich. Ich kann es verstehen. Aber wenn wir Hertha lieben, so wie wir es sagen, müssen wir probieren, noch enger zusammenzurücken."

Das wie schon auf Schalke über weite Strecken erneut desolate Abwehrverhalten ist neben der mentalen Blockade aktuell Herthas Hauptproblem. "Wir kassieren zu viele Tore", sagte Boateng. "Wir müssen daran arbeiten, die Null zu halten, dann kannst du Spiele auch gewinnen. Ob es gegen Bayern ist oder gegen Sandhausen ist, ist völlig egal."

Noch fünf Spiele für die Wende

Bayern ist am kommenden Wochenende der Gegner, aber die mittelfristige Perspektive scheint im Moment eher in Richtung Sandhausen zu gehen. Noch fünf Liga-Spiele bleiben dem Tabellenletzten für die Wende. "Wir können so viel labern, wie wir wollen", so Boateng. "Wir labern alle zu viel. Es bringt ja nichts. Und am Ende kriegst du zu Hause wieder vier Gegentore."

Boateng: "Schwierigste Zeit meiner Karriere"

Das Desaster auf Schalke im letzten Spiel unter Sandro Schwarz, die Demontage gegen Bremen im ersten Spiel unter Pal Dardai - Hertha taumelt aktuell dem Abstieg entgegen. "Ich habe diesen Job angenommen", sagte Dardai. "Ich habe gewusst, es ist nicht einfach." Es ist sogar noch schwerer als gedacht. Boateng, mit Milan einst italienischer Meister, mit dem FC Barcelona spanischer Meister, mit Eintracht Frankfurt DFB-Pokalsieger, gestand: "Es ist die schwierigste Zeit meiner Karriere." Und weiter: "Nach heute bin ich ein bisschen ohne Energie. Dabei habe ich immer viel Energie und bin immer positiv." Diesmal nicht. Diesmal war da vor allem: Leere.