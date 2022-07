Boateng: "Die Bundesliga ist kein No-Go"

Vor gut einem Jahr hat Jerome Boateng (33) den FC Bayern verlassen, spielt seitdem für Olympique Lyon. Im Interview mit dem kicker (Printausgabe Montag) gibt er seiner ersten Saison in Frankreich die Note 3 minus, spricht über seine sportlichen Erfolge und Pläne - und prangert Rassismus als "Krankheit, die wegmuss" an.

In der vergangenen Rückrunde bremste Boateng eine Schambeinentzündung, nun bereitete er sich eine Woche lang mit Lyon im Trainingslager in den Niederlanden auf die neue Spielzeit vor. Sein Vertrag dort endet 2023. Was spätestens danach folgt? "Abgeschlossen ist das Thema nicht. Ich kann mir in Europa vieles vorstellen. Dazu gehört auch Deutschland, weil es eine tolle Liga mit tollen Mannschaften und tollen Fans ist. Die Bundesliga ist kein No-Go", beantwortet er die Frage nach einer möglichen Bundesliga-Rückkehr.

Seinen Ex-Klub FC Bayern ("Die schönsten Jahre in meinem Fußballerleben") verfolgt Boateng natürlich am intensivsten. "Lewandowskis Tore, seine Gier auf dem Platz werden fehlen", prophezeit er über den Wechsel des Torjägers zum FC Barcelona, dies zu kompensieren werde eine Herausforderung.

Ich finde es schade, dass es so weit kommen musste, weil Niki riesiges Potenzial hat. Jerome Boateng über Niklas Süle

Die Verpflichtung von Innenverteidiger Matthijs de Ligt sieht er positiv: "Ein sehr guter Typ, bodenständig. Seine Qualitäten sprechen für sich. Ein Anführertyp, der sich hoffentlich beim FCB noch weiter steigern wird und damit seinen Weg fortsetzt, sich zu einem Weltklasse-Verteidiger zu entwickeln." Ungewöhnlich findet der Weltmeister von 2014 dagegen Niklas Süles Entscheidung, von München nach Dortmund zu wechseln. "Ich finde es schade, dass es so weit kommen musste, weil Niki riesiges Potenzial hat."

Und was sagt er zu seinem ehemaligen Innenverteidiger-Partner David Alaba? "Dass David den Verein verlassen hat, war für Bayern sicher schmerzhaft. Für ihn hat es sich aber definitiv gelohnt, das kann man nach dieser Saison ohne Wenn und Aber sagen."

Lesen Sie im großen Interview im kicker (Printausgabe vom Montag oder im eMagazine ab Sonntagabend) außerdem, wie Boateng die Ligue 1 einschätzt, welchen Trumpf die Nationalmannschaft seiner Meinung nach bei der WM haben wird und warum Legionäre wie Toni Kroos und Marc-André ter Stegen in Deutschland nicht genügend gewürdigt werden.