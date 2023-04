Boateng: "Das ist Hertha BSC für die letzten acht Spiele"

Ein Senior stabilisiert die Alte Dame: Erstmals seit Anfang August steht Kevin-Prince Boateng (36) wieder in der Startelf von Hertha BSC - und erledigt beim 1:1 in Freiburg den Auftrag des Trainers zu dessen vollster Zufriedenheit.

Als er nach 67 Minuten vom Feld ging, stand er bei 46 Ballkontakten, 32 Pässen, einer Passquote von 84 Prozent, zwölf Zweikämpfen, von denen er sechs gewonnen hatte, zwei Torschüssen und 7,51 abgespulten Kilometern. Aber das Schaffen von Kevin-Prince Boateng maß sich nie nur an Daten, und in der Spätphase seiner Karriere gilt das ganz besonders. "Er hat genau das gemacht, was wir uns erhofft haben: Ruhe reingebracht und die Jungs geführt", lobte Hertha-Coach Sandro Schwarz, der Boateng den Startelf-Platz von Suat Serdar gegeben hatte. "Wir wollten einen fußballerischen Ansatz gegen Freiburg wählen. Prince hat diese Rolle sehr gut ausgefüllt. Eine Führungspersönlichkeit in der Gruppe ist er das ganze Jahr schon - das wollten wir heute von Anfang an gegen einen guten Gegner auf dem Platz haben."

Dass sich diese Mannschaft strafft, wenn sie durch einen wie Boateng auf dem Rasen die nötige Führung bekommt - das war schon in der Schlussphase des jüngsten Auswärtsspiels bei der TSG Hoffenheim (1:3) zu erkennen, als Boateng als Einwechsler eine knappe halbe Stunde Einsatzzeit erhielt. Dass der Mann, der 2007 Hertha verlassen hatte und zu einer Europa-Tournee mit schillernden (u.a. Tottenham Hotspurs, AC Mailand, FC Barcelona) und weniger schillernden Stationen (u.a. Portsmouth, Genua CFC, UD Las Palmas, Monza) aufgebrochen war, seit seiner Rückkehr nach Berlin im Sommer 2021 nicht mehr auf physischem Top-Level ist, wissen alle - inklusive Boateng.

Für Schwarz wogen die Leader-Qualitäten des Mittelfeldspielers am Samstag schwerer als dessen körperliche Defizite. "Ich muss mich beim Trainer bedanken und auch den Jungs ein Riesen-Kompliment machen, dass sie die Wege gegangen sind, die ich vielleicht nicht mehr machen kann", sagte Boateng nach dem Spiel, mit dem Hertha BSC seine schwarze Auswärtsserie (zuvor acht Niederlagen in Folge) beendete. "Ich habe mich gefreut und voll reingehauen. Die letzten Monate waren für mich nicht immer einfach." Erstmals seit Anfang August (1:3 bei Union Berlin) stand Boateng wieder in der Startelf, und er beschrieb nach dem Abpfiff des Trainers Auftrag an ihn: "Der Mannschaft in Ballbesitz helfen und sie gegen den Ball ordnen, die Jungs pushen."

Jetzt mach' ich weiter Druck, dass ich auch gegen Leipzig von Anfang an spiele. Kevin-Prince Boateng

Das gelang größtenteils, auch wenn nicht jeder Pass saß. Und dass er vorm Freiburger Führungstor durch Freistoßschütze Vincenzo Grifo vorm eigenen Strafraum das Foul an Maximilian Eggestein gezogen hatte, machte ihm niemand zum Vorwurf, zumal Tolga Cigerci die Situation zuvor hätte klären können, es aber nicht tat. "Die erste Halbzeit war vielleicht unsere beste auswärts - gegen den Ball und mit dem Ball", bilanzierte Boateng und versprach, dass "die Mannschaft jetzt dieses Gesicht zeigt. Das ist Hertha BSC für die letzten acht Spiele. Wir haben uns vorgenommen, dass wir so ein Gesicht wie in Hoffenheim nie mehr zeigen. Wir haben noch acht Finals. Wir wissen, was auf dem Spiel steht."

Boateng: "Ich hab' noch mehr im Tank"

Im Vorjahr spielte Boateng im Relegationsrückspiel beim Hamburger SV (2:0) unter Felix Magath eine zentrale Rolle. Diesmal will der Altmeister, der nach der Saison seine Profi-Karriere beendet, mit seinen Kollegen die Relegation vermeiden und dabei auf dem Platz mithelfen. "Ich hab' noch mehr im Tank", kündigte er an. "Jetzt mach' ich weiter Druck, dass ich auch gegen Leipzig von Anfang an spiele." Am kommenden Samstag will Hertha im Olympiastadion RB ärgern. Boateng ist bereit.