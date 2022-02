Boateng: "Das beste Beispiel sind Bonucci und Chiellini"

Seit dem 2:4 beim VfL Bochum ist die Diskussion um die Abwehr beim FC Bayern entbrannt, das Defensivverhalten wird auch am Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Salzburg im Fokus stehen. Die Frage, ob es einen Abwehrchef braucht, sieht Ex-Bayern-Star Jerome Boateng differenziert.

Neunmal wurde Boateng mit dem FC Bayern Deutscher Meister, zweimal triumphierte er in der Champions League, 2014 wurde er Weltmeister. Nach der vergangenen Saison erhielt der 33-Jährige keinen Vertrag mehr, auch David Alaba (Real Madrid), sein Nebenmann in der Innenverteidigung, ging. Alaba dirigierte Münchens Abwehr zum Triple 2020, auch Boateng war für Kommunikation auf dem Platz bekannt. Fehlen den Bayern nun diese Typen, braucht es einen Abwehrchef? "In einer Innenverteidigung muss es nicht zwangsläufig den einen Chef geben, wenn beide Spieler ihre Vorderleute einteilen und sich gut kennen und verstehen, wie das beispielsweise bei David und mir der Fall war", sagt der nun für Olympique Lyon verteidigende Boateng. Wesentlich wichtiger sei es, eingespielt zu sein. "Gerade auf der Position gab es bei Bayern in den letzten Jahren meist Spieler mit jahrelanger gemeinsamer Erfahrung. Wir kannten uns sehr gut. Aber das braucht natürlich Zeit." In der Tat fremdelt vor allem Dayot Upamecano in seinem ersten Bayern-Jahr und begeht viele Fehler, während Lucas Hernandez zwar in Sachen Mentalität vorangeht, aber ebenso kein Lautsprecher ist wie Benjamin Pavard oder der bald in Dortmund spielende Niklas Süle.

Über die Aufgabenverteilung in einer Innenverteidigung sagt Boateng: „In erster Linie ist man ein Team, vielleicht spricht einer mehr, dafür erfüllt der Nebenmann andere Aufgaben. Das beste Beispiel dafür sind aktuell Bonucci und Chiellini, die beide harmonieren einfach und kennen sich in und auswendig, das spiegelt sich dann auf dem Platz wider." Zuletzt mit dem EM-Gewinn Italiens 2021 und viele Jahre mit Titeln bei Juventus Turin. Diese Automatismen fehlen aktuell in Bayerns Spiel.

