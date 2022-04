Boateng: "Bin doch kein Spieler, der schon fertig ist"

Mit einem 1:0 beim FC Augsburg gelang Hertha BSC am Samstag ein dringend benötigter Erfolg im Abstiegskampf, der die Berliner zumindest vorerst auf Platz 15 hievte. Nicht zuletzt dank eines Routiniers.

Daumen hoch: Mit Kevin-Prince Boateng in der Startelf, gelang der Hertha ein Erfolg in Augsburg. IMAGO/Eibner

Er sei "derjenige, der die größte Akzeptanz in der Mannschaft hat und auf den auch die Mitspieler hören. Deswegen kann er dann auch am ehesten eine Linie auf dem Platz vorgeben", hatte Felix Magath schon unter der Woche über Kevin-Prince Boateng gesagt. Und deswegen stand der 35-Jährige am Samstag beim FC Augsburg auch erstmals seit Anfang Oktober 2021 wieder in der Berliner Startelf.

Nach Kritik: "Freue mich einfach"

Nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg, dem ersten in der Fremde seit dem 2:1 in Frankfurt am 8. Spieltag, war Boateng rundum zufrieden. "Ich habe immer gesagt: Ich gebe alles und habe die Wochen jetzt hart trainiert und wurde heute damit belohnt. Der Trainer hat gesagt, er braucht mich und ich denke, das habe ich ganz gut gemacht."

Ein wenig trotzig schob Boateng, der satte 86 Prozent seiner Zweikämpfe gegen den FCA gewonnen hatte, nach: "Ich sehe doch nicht aus, wie ein Spieler, der schon fertig ist. Ich freue mich einfach, es gab so viel Kritik gegen die Mannschaft und auch meine Person. Der Sieg war einfach auch mental wichtig für uns."

Magath, Boateng und die Positionsfrage

Gefreut hatte sich Boateng natürlich auch über Magaths Vertrauen. "Der Trainer kam gestern zu mir und fragte mich ein bisschen spaßig, wo ich denn spielen möchte. Ich habe gesagt, ich würde gerne auf der Zehn spielen, das ist meine Lieblingsposition - und dann hat er mich da hingestellt und gesagt: Mach dein Ding, ziehe die Mannschaft mit, ordne das alles. Er hat mir die Verantwortung gegeben und ich denke - nein, ich weiß - dass wir das ganz gut gemacht haben."

Nach 68 Minuten war dann vorzeitig Schluss für Boateng - für seinen Geschmack fast ein wenig zu früh. "Ich war ein bisschen traurig, aber er (Magath; d. Red.) hat gesagt, es ist für nächste Woche." Dann geht es für die Hertha gegen Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr) zum nächsten Kellerduell. "Deshalb hoffe ich, dass ich dann wieder spielen darf", fügte Boateng an.