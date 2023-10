Boakye verlängert Vertrag beim WAC bis 2027

Augustine Boakye hat seinen ursprünglich 2025 auslaufenden Vertrag beim Wolfsberger AC vorzeitig um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Der Wolfsberger AC hat den Vertrag mit Augustine Boakye vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gaben die Lavanttaler am Freitag in einer Aussendung bekannt. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des 22-jährigen Ghanaers 2025 ausgelaufen. "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist einen Spieler wie Boakye langfristig an den Verein zu binden", erklärte Trainer Manfred Schmid.

Boakye kam im Sommer 2021 von der West African Football Acadamy nach Kärnten und absolvierte seitdem 34 Spiele für den WAC. Nach Verletzungsproblemen zu Beginn startete der Offensivmann im vergangenen Frühjahr unter Schmid durch und zählt auch in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern im Lavanttal. In zehn Pflichtspielen steuerte Boakye, der zusammen mit seinem kongenialen Partner Mohamed Bamba eines der gefährlichsten Offensivduos der Liga bildet, zwei Treffer und fünf Assists bei.

"Seine Entwicklung in den letzten Monaten freut mich extrem und er ist sowohl sportlich als auch menschlich ein hervorragender Typ", zeigte sich Schmid von Boakye angetan. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der WAC Vizemeister Sturm Graz.